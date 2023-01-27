في بوسطن، برز راندل من كل النواحي في اللقاء بعدما التقط تسع متابعات أيضا، وأضاف إليه جايلن برونسون 29 نقطة مع أربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فضلا عن تصد بارز في اللحظات الأخيرة ليخرج نيكس بانتصار لافت في عقر دار سلتيكس.

وألحق نيكس الخسارة الثالثة تواليًا بسلتيكس بعد سلسلة من تسعة انتصارات متتالية للأخير.

وبقي سلتيكس في صدارة المنطقة الشرقية بـ 35 فوزًا و15 خسارة، فيما يحتل نيكس المركز السابع بـ 27 فوزًا و23 خسارة.

ومن جانب الفريق الخاسر، برز جايسون تايتوم الذي اختير للمشاركة كأساسي في مباراة كل النجوم، بتسجيله 35 نقطة مع 14 متابعة. وسجّل أيضا زميله جايلن براون 22 نقطة مع تسع متابعات.

إلا أنّ نجمَي بوسطن ارتكبا ست كرات ضائعة، وأضاع براون رميتين حرتين قبل 7.6 ثوان من نهاية المباراة ليقلّص من حظوظ فريقه.

وقال براون "أنا لاعب كرة سلة أفضل مما كنت عليه اليوم. هاتان الرميتان الحرتان الضائعتان جسدتا المباراة بأكملها بالنسبة لي".

بدوره، أحرز راندل سلسلة من الرميات الحرّة الحاسمة قبل 21.2 ثانية من النهاية، وأضاف أر جاي باريت رميتين أخريين قبل أن يقوم برونسون بحركة دفاعية في اللحظات الأخيرة ليمنع ثلاثية مالكولم بروغدون من معادلة النتيجة في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.

بدوره، قال راندل "لقد خضنا هذا النوع من المباريات سابقًا".

وتابع "لقد مررنا طوال العام بمباريات فيها صعود وهبوط، لقد خسرنا تلك المباريات في النهاية، وفزنا ببعضها في النهاية، لذا نملك شعورا بالارتياح في هذه المواقف، مع معرفتنا بكيفية التنفيذ سواء اكنا متقدمين أم متأخرين".

خروج مبكر لدونتشيتش

وفي فينيكس، خرج النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش هدّاف الدوري مصابا بعد أربع دقائق من بداية المباراة بالتواء في الكاحل، لكنّ فريقه دالاس مافريكس تمكن من تحقيق فوز ناري على فينيكس صنز 99-95.

لم تُظهر صور الأشعة أي مخاطر، إلا أنّ دونتشيتش لم يكمل اللقاء، فملأ سبنسر دينويدي مكانه بأفضل طريقه مسجلا 36 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وتقدّم مافريكس طوال فترات الشوط الثاني، إلا أنّ سلتين من كريس بول قلصتا النتيجة لصنز إلى 96-95 قبل 19.7 ثانية من نهاية المباراة.

وقام دوايت باول بمتابعة مهمة بعد رمية حرة ضائعة لزميله ريجي بولوك، ومن ثمّ سجّل رميتين حرتين ليحسم النتيجة لمافريكس.

وقال مدرب مافريكس جايسون كيد الذي لم يكن لديه أي جواب واضح حول إصابة دونتشيتش "لم يصب أحد بالذعر ووجدنا طريقنا للفوز بالمباراة".

ويحتل مافريكس المركز السادس في المنطقة الغربية بـ 26 فوزًا و24 خسارة، فيما تراجع صنز إلى المركز السابع بـ 25 انتصارا و25 هزيمة.

بيستونز يسقط نتس

وحقّق ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ سجل في المنطقة الشرقية مفاجأة في بروكلين بفوزه على نتس 130-122 رغم نقاط كايري إرفينغ الـ 40.

وبرز من الفائز صديق باي بـ 25 نقطة، فيما أضاف زميله آليك بوركس 20 نقطة.

وسجّل ثمانية لاعبين من بيستونز أكثر من عشر نقاط في اللقاء، رغم افتقادهم لجهود كايد كانينغهام، صانع الألعاب البديل كوري جوزيف ولاعب الارتكاز مارفن باغلي.

وفي تشارلوت، فاز هورنتس الذي استعاد خدمات لاعبه لاميلو بال على شيكاغو بولز 111-96.

وفي لوس أنجليس، أحرز كل من بول جورج 35 نقطة وكاواي لينارد 27 من جانب كليبرز ليحقق الأخير فوزًا كبيرًا على سان أنتونيو سبيرز 138-100.