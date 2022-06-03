سجل ابن الـ 36 عاماً 26 نقطة، منها 11 في الربع الأخير، ليقلب سلتيكس، الساعي خلف لقبه الـ 18 القياسي، الطاولة على منافسه ويسقطه للمرة الأولى في حصنه ملعب "تشايس سنتر" منذ انتهاء الموسم المنتظم.

ودكّ الدومينيكاني سلة ووريرز بثماني نقاط حاسمة لم يتم الرد عليها في الربع الرابع، ليفرض سلتيكس تفوقه بعدما كان تأخر بفارق 12 نقطة قبل انطلاق الربع الأخير.

مكافأة هورفورد

ويعتبر أداء هورفورد أفضل مكافأة لهذا اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" (141) من دون أن يتمكن، قبل هذا الموسم، من بلوغ النهائي.

وساهم ماركوس سمارت في صفوف الفائز بثلاثيتين متتاليتين في وقت متأخر من إجمالي 18 نقطة، وأضاف جايلن براون 24، منها 10 نقاط متتالية في الربع الأخير، والتقط 7 متابعات وديريك وايت 21 نقطة، فيما تألق جايسون تايتوم مع 13 تمريرة حاسمة و12 نقطة.

أثنى الأميركي-النيجيري إيمي أودوكا مدرب سلتيكس على أداء فريقه قائلاً "لاعبونا أقوياء ويمكننا أن نعرف دائماً أنه يمكننا الاعتماد على دفاعنا لتوحيد أنفسنا عند الضرورة".

وتابع "معرفة أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل بكثير، هذا هو الشيء الرئيسي. لم نلعب بشكل جيد في الأرباع الثلاثة الأولى وأبقينا أنفسنا في اللعبة، ثم أغلقنا دفاعنا عندما احتجنا إلى ذلك".

ووريرز يخسر رغم تألق كوري

ونفض سلتيكس غبار تأخره بفارق أكثر من 10 نقاط مرتين في المباراة، من دون أن يكترث كثيراً لتألق ستيفن كوري نجم ووريرز "المتفجر" في الربع الأوّل بتسجيله 21 نقطة، إضافه إلى رقم قياسي مع 6 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 8 في الدقائق الـ 12 الأولى.

ولم يسبق لأي لاعب قبل كوري أن سجل بمفرده هذا الكمّ من الثلاثيات في الربع الأول من النهائي، ليحطم أفضل لاعب في الموسم المنتظم عامي 2015 و2016 الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كيني سميث وراي آلن (5 لكل منهم)، علماً أن كوري كان حطم هذا الموسم أيضاً الرقم القياسي للأخير في عدد الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري.

وأنهى ابن الـ 34 عاماً الذي لم يسبق له أن فاز بلقب أفضل لاعب في النهائيات المباراة مع 34 نقطة و5 متابعات والعدد ذاته من التمريرات الحاسمة.

وأضاف أندرو ويغينز 20 نقطة، فيما سجل أوتور بورتر جونيور من على مقاعد البدلاء 12، بينما اكتفى درايموند غرين بـ 4 نقاط فقط لكنه ساهم في الشق الدفاعي مع 11 متابعة.

وتميز كلاي تومسون العائد إلى الملاعب بعد حوالي عامين من الغياب بسبب الإصابة بتسجيله 15 نقطة، كما تقدم إلى المركز الثاني في قائمة أفضل المسجلين عن الرميات البعيدة في "البلاي أوف" مع 434 نقطة خلف زميله كوري (537) ومتجاوزاً نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس (432).

سيناريو مخالف للتوقعات

غير أن سلتيكس، وبرغم نقص الخبرة في صفوفه إذ لم يسبق لأي لاعب قبل المباراة الأولى الخميس أن خاض غمار منافسات نهائي الـ"أن بي ايه"، رفض الاستسلام أو الانهيار تحت الضغوطات.

وبخلاف ذلك، أظهر الفريق الضيف شخصية صلبة وقاوم في الربع الأخير ليسجل 40 نقطة مقابل 16 لأصحاب الأرض الذي سجل 7 رميات فقط من أصل 17 من المسافة القريبة، ويخرج فائزاً في سيناريو مخالف للتوقعات.

أقرّ ستيف كير مدرب ووريرز الذي وصل تقدم فريقه في الربع الثالث إلى 15 نقطة "لقد نجحوا في جميع تسديداتهم الكبيرة في هذا الربع (الرابع). عليك أن تنسب إليهم الفضل. لقد كانوا رائعين واستحقوا الفوز".

ويملك ووريرز فرصة معادلة الكفة في المباراة الثانية على أرضه في سان فرانسيسكو الأحد.

