بوسطن سيظهر في نهائي الشرق للمرة الثالثة في أربعة مواسم، لكن الفريق لم يلعب سلسلة النهائي منذ ألفين وعشرة. وينتظر الفريق عودة غوردان هايوارد الذي قد يكون مفاجأة بوسطن، بعد أن غاب منذ المباراة الأولى لربع نهائي الإقصائيات بسبب إصابة في الكاحل.

وتأهل الفريق إلى نهائي الشرق بعد إقصاء حامل اللقب تورنتو رابتورز بعد سبع مباريات. أما ميامي هيت فيبحث عن لقب الشرق للمرة الأولى منذ رحيل ليبرون جيمس عن الفريق في ألفين وأربعة عشر. وسيدخل الفريق المباراة براحة أكبر إذ لم يلعب أي مباراة منذ الثامن من سبتمبر بعد تخطيه ميلووكي باكس بأربعة انتصارات لواحد، ويعوّل بشكل كبير على نجمه جيمي باتلر الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم



