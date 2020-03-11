وأهدر نجم ليكرز ليبرون جيمس محاولة ثنائية سهلة قبل تسع ثوانٍ من نهاية المباراة، ليخرج متصدر ترتيب المنطقة الغربية خاسراً للمرة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية تخللها فوز على ميلووكي باكس متصدر الدوري والمنطقة الشرقية وعلى غريمه كليبيرز ثاني ترتيب منطقته.

وهي الخسارة الثانية لليكرز في 13 مباراة والأولى على أرضه منذ السادس من شباط/فبراير.

وبدا جميس عازمًا على معادلة النتيجة وفرض وقت إضافي على ملعب "ستايبلس سنتر" عندما وجد طريقه إلى السلة حين كان نتس متقدما بنقطتين. وبعدما فشل في محاولته عادت الكرة إلى ليكرز ومرر جيمس تمريرة لزميله أنطوني ديفيس غير المراقب خلف القوس إلا أن الأخير فشل في محاولته أيضًا ليخرج نتس بفوز مهم في مسعاه لبلوغ الـ"بلاي أوف".

وقال جيمس بعد اللقاء "لقد كانت فرصة جيدة للفوز بالمباراة ولكننا أهدرناها. هذه هي كرة السلة"، فيما اعتبر ديفيس أنه "ستتاح أمامنا العديد من التسديدات مع قدرة (جيمس) على اختراق السلة وجذب المدافعين نحوه. من مسؤوليتنا أن ننهي الهجمات بنجاح".

وسبق لليكرز أن ضمن تأهله إلى البلاي أوف للمرة الأولى منذ عام 2013، فيما يحتل نتس المركز السابع في المنطقة الشرقية، وهو المركز ما قبل الأخير بين تلك المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

وكان "الملك" جيمس أفضل مسجل في المباراة وقريبا من تحقيق "تريبل دابل" إذ أنهى المواجهة مع 29 نقطة 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، بينما سجل ديفيس 26 نقطة و8 متابعات.

من ناحية الضيوف كان سبنسر دينويدي الأفضل بـ23 نقطة وسبع تمريرات حاسمة مقابل 22 نقطة وسبع متابعات لكاريس ليفرت.

وكانت سلة دينويدي الحاسمة في فوز فريقه قبل 28 ثانية، وجاءت بعدما عادل ديفيس الأرقام 102-102 بثلاثية قبل 43 ثانية من نهاية اللقاء.

سلتيكس إلى الـ "بلاي أوف"

إلى ذلك، ضمن بوسطن سلتيكس بلوغه الـ"بلاي أوف" للعام السادس توالياً بفوز صعب على مضيفه إنديانا بايسرز بنتيجة 114-111 بقيادة جايسون تاتوم الذي سجل 30 نقطة وغوردون هايوارد (27 نقطة و10 متابعات).

وبدا سلتيكس متجهاً إلى فوز سهل بعدما تقدم بفارق 16 نقطة في مطلع الربع الأخير، لكن انتفاضة متأخرة لبايسرز بقيادة فيكتور أولاديبو ساهمت بتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، قبل أن يعادل تي جي وارن 104-104.

إلا أن الليتواني دومانتاس سابونيس سجل بعدها ثنائية وحصل على خطأ ليعيد الفارق لثلاث نقاط، قبل أن يأخذ ماركوس سمارت الامور على عاتقه برمية ثنائية ورميتين حرتين في الدقيقة الأخيرة ويقود الضيوف للفوز.

وبات سلتيكس، الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري بفارق لقب عن ليكرز الثاني (17 مقابل 16)، رابع الفرق المتأهلة الى الأدوار الاقصائية بعد ميلووكي، ليكرز وتورونتو رابتورز حامل اللقب.

وأعرب المدرب براد ستيفنز عن سعادته بعودة فريقه المتأخرة معتبراً "كنا بحاجة لذلك ربما. كنا بحاجة لأن يحصل شيئا من هذا القبيل - أن نتأخر بثلاث نقاط ومن ثم نجد طريقة للفوز".

وتابع "إنه أمر جيد ربما لفريقنا على المدى الطويل. يجب أن نلعب بطريقة أفضل في منتصف الربع ونهايته".

ويحتل سلتيكس المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف باكس ورابتورز مع 43 انتصارا و21 هزيمة، فيما يحتل بايسرز المركز الخامس مع 39 انتصارا و26 هزيمة.

- الصراع على الأدوار الاقصائية -

وفي هيوستن، قاد الثنائي جيمس هاردن وراسل وستبروك فريقهما روكتس لفوز صعب على مينيسوتا تيمبروولفز 117-111 ليقترب أكثر من بلوغ البلاي أوف، بتسجيلهما 37 و27 نقطة على التوالي.

وكان دانجلو راسل الأفضل من جانب الضيوف برصيد 28 نقطة.

ويحتل روكتس المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 40 فوزا و24 هزيمة.

في أبرز نتائج المباريات الاخرى، فقد غولدن ستايت ووريورز، وصيف العام الماضي وبطل عامي 2017 و2018، حسابياً آماله ببلوغ الـ "بلاي أوف" بعد خسارته على أرضه أمام لوس انجليس كليبيرز 107-131.

وكان كواي لينارد، أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي مع رابتورز، أفضل مسجل برصيد 23 نقطة، ملحقا بووريورز الخسارة الخمسين هذا الموسم مقابل 15 انتصارا فقط في ذيل ترتيب الغربية.

وفي مباراة هامة، حقق أورلاندو ماجيك فوزاً صعباً على ممفيس غريزليز بنتيجة 120-115 في ظل صراع الفريقين على خطف مقعد في الأدوار الاقصائية، إذ يحتل كل منهما المركز الثامن والأخير المؤهل في منطقته.

واستفاد سان انطونيو سبيرز على اكمل وجه من سقوط غريزليز بتفوقه على ضيفه دالاس مافريكس بنتيجة 119-109 ليعزز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية. ويحتل سبيرز المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية برصيد 27 فوز و36 هزيمة مقابل 32 فوز و33 هزيمة لغريزليز الثامن.

ولم تكن النقاط الـ38 للسلوفيني لوكا دونشيتس كافية لتجنيب مافريكس الخسارة الـ27 هذا الموسم، وهو يحتل المركز السابع في الغربية.

