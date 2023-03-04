

على ملعب "تي دي غاردن"، سجل مايكل بريدجز 38 نقطة والتقط 10 متابعات، وأضاف كاميرون جونسون، في عيد ميلاده السابع والعشرين، 20 نقطة لبروكلين الذي يعاني للفوز منذ رحيل الثنائي كايري إرفينغ وكيفن دورانت في شباط/فبراير.

بدا بروكلين الذي مُني بأربع هزائم توالياً، متوجهاً لخسارته الخامسة عندما تقدم سلتيكس 51-23 قبل 7.23 دقائق من نهاية الربع الثاني.

إلاّ أن نتس قلّص الفارق إلى 9 نقاط خلال الاستراحة، ليعود ويتقدم للمرة الأولى في المباراة قبل 6.11 دقائق من نهاية الربع الثالث، ويحكم قبضته حتى النهاية.

ونجح نتس في العودة بالنتيجة بعدما تأخر بأكبر فارق في الدوري هذا الموسم وخرج فائزاً، محطماً إنجاز لوس أنجليس ليكرز الذي تأخر بفارق 27 نقطة أمام دالاس مافريكس، ليعود ويقلب الطاولة لصالحه.

تألق في صفوف الخاسر جايلن براون مع 35 نقطة، وساهم جايسون تاتوم الذي احتفل بعيده الخامس والعشرين بـ 22 نقطة إلى 13 متابعة.

ومُني سلتيكس بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة ليتأخر في المركز الثاني برصيد 45 فوزاً مقابل 19 هزيمة هذا الموسم، خلف المتصدر ميلووكي باكس (45-17).

في دنفر، سجل الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم العادي مرتين، 18 نقطة وأضاف إليها 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محققاً الـ تريبل-دابل الخامسة والعشرين له هذا الموسم، وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على ممفيس غريزليز 113-97 في صراع القمة في المنطقة الغربية.

وعزز ناغتس الذي خرج منتصراً للمرة الخامسة والعشرين هذا الموسم عندما يحقق نجمه يوكيتش تريبل-دابل صدارته للمنطقة مع 45 فوزاً مقابل 19 هزيمة.

وسجل مايكل بورتر جونيور 26 نقطة وجمال موراي 22، منها 11 في الربع الأخير، لصالح ناغتس الذي حسم اللقاء لصالحه من دون صعوبة.

في المقابل، سجل جا مورانت الذي ارتدى قناعاً واقياً بعد تعرضه لكسر في الأنف في هيوستن الأربعاء، 27 نقطة ومرر 10 كرات حاسمة لممفيس.

وفي ميامي، سجل يوليوس راندل 43 نقطة، منها سلة ثلاثية حسمت اللقاء قبل 1.7 ثانية من صافرة النهاية، وقاد فريقه نيويورك نيكس لفوزه الثامن توالياً على حساب ميامي هيت 122-120، وأضاف جالن برونسون 25 لنيكس.



كما تألق في صفوف الخاسر الثنائي جيمي باتلر (33 نقطة) وتايلر هيرو (29).

وفي سان فرانسيسكو، حقق غولدن ستايت ووريرز الذي ما زال بانتظار تعافي نجمه ستيفن كوري من الإصابة وعودته إلى الملاعب فوزه الخامس توالياً على حساب نيو أورليانز بيليكانز 108-99.

وسجل كلاي تومسون 27 نقطة والكونغولي جوناثان كومينغا 19 من على مقاعد البدلاء، ليقلص حامل اللقب تأخره بفارق 17 نقطة ويخرج فائزاً.

وفاز ساكرامنتو كينغز على لوس أنجليس كليبرز بفارق نقطة 128-127، بعد أسبوع من فوزه عليه أيضاً بفارق نقطة 176-175، في مباراة ماراثونية شهدت تمديد الوقت مرتين.

وبرز في صفوف كينغز ديأيرون فوكس مع 33 نقطة، في حين كانت نسبة نجاحه عن الرميات الحرة 100 في المئة إذ حقق 26 رمية من أصل 26.

وفي شيكاغو، سجل ديفن بوكر 6 رميات ثلاثية في طريقه لتحقيق 35 نقطة، وقاد فينيكس صنز للفوز على شيكاغو بولز 125-104.

وسجل كيفن دورانت الذي خاض مباراته الثانية مع صنز 31 نقطة ليساعد فريقه في الفوز ماحياً إنجاز لاعب شيكاغو ديمار ديروزان ونقاطه الـ 31.

وفي مباريات أخرى، خسر لوس أنجليس ليكرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 102-110، وتشارلوت هورنتس أمام أورلاندو ماجيك 106-117. وفاز أتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 129- 111، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز 130-103.

