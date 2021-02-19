وواصل نتس حصد الانتصارات ملحقاً بليبرون جيمس ورفاقه الهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية.

ويختتم نتس زيارته الى الغرب بمباراة على ملعب "ستايبلس سنتر" أيضاً الأحد ضد جار ليكرز لوس أنجليس كليبرز.

وهذه المرة الأولى التي يحقق نتس أربعة انتصارات متتالية خارج ملعبه منذ كانون الأول/ديسمبر 2008، كما حقق في طريقه أطول سلسلة انتصارات على فرق من المنطقة الغربية (سبعة حتى الآن) منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

والانجاز الأهم لنتس هو أنه خرج منتصراً من زياراته الثلاث الأخيرة إلى ملعب ليكرز في إنجاز لم يسبق أن حققه في تاريخه.

وتسيَّد نتس اللقاء تماماً، حاسما الأرباع الثلاثة الأولى لصالحه 31-24 و33-29 و26-21، ووصل الفارق في بعض الفترات حتى 25 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 11 بعدما منح الضيوف لاعبيهم الأساسيين فرصة لالتقاط أنفاسهم في الربع الأخير، ما سمح لليكرز بالتفوق فيه 24-19.

وتميز نتس من خارج القوس بشكل خاص بعدما نجح في 18 محاولة من أصل 39، بينها 6 من أصل 7 محاولات لجو هاريس (21 نقطة) و5 من 8 للفرنسي تيموتيه لوواوو-كابارو (15 نقطة).

جيمس يتجاوز الـ35 ألف نقطة

وبغياب كيفن دورانت للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، كان جيمس هاردن الأفضل في صفوف نتس الذي حقق انتصاره الـ19، بتسجيله 23 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم النجم الآخر كايري إيرفينغ بـ16 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

أما من جهة ليكرز، فكان "الملك" جيمس الأفضل بغياب أنتوني ديفيس للمباراة الثانية توالياً بسبب إصابة في وتر أخيل تعرض لها الأحد ضد دنفر ناغتس وقد تبعده حتى ثلاثة أسابيع، والألماني دينيس شرويدر بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وسجل جيمس 32 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كايل كوزما 16 مع 10 متابعات من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب حامل اللقب هزيمته الثامنة في 29 مباراة.

وبات جيمس ثالث لاعب في تاريخ الدوري يتجاوز حاجز الـ35 ألف نقطة في مسيرته (35017)، خلف كريم عبد الجبار (38387) وكارل مالون (36928).

باكس يواصل تقهقره

وواصل ميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل في الدوري المنتظم الموسم الماضي، تقهقره في أطول سلسلة هزائم متتالية منذ أربعة أعوام، وذلك بخسارته مباراته الخامسة توالياً على يد ضيفه بطل الموسم قبل الماضي تورونتو رابتورز 96-110.

وخسر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وزملاؤه المباراة الثانية أمام رابتورز في غضون ثلاثة أيام، وبدا مستسلماً منذ ربعها الأول إلى حد كبير بعدما عجز عن الحد من خطورة نورمان باول الذي سجل 15 من نقاطه الـ29 في الربع الأول ونجح بالمجمل في 9 محاولات من أصل 12، مساهماً بشكل أساسي في البداية الصاروخية لبطل الموسم قبل الماضي.

وضرب رابتورز باكراً بتسجيله 24 نقطة، بينها ثلاثيتان لباول، مقابل 4 فقط لمضيفه، ليحدث الفارق منذ البداية ثم حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية بمساعدة الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 27 نقطة.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها باكس خمس مباريات متتالية منذ الفترة الممتدة من 25 كانون الثاني/يناير إلى الثالث من شباط/فبراير 2017، متأثراً باستمرار غياب جرو هوليداي للمباراة السادسة توالياً بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

ولم تنفع النقاط الـ23 التي سجلها أنتيتوكونمبو (مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة) للحؤول دون الهزيمة الثالثة عشرة لفريقه هذا الموسم.

استعاد ميامي هيت وصيف البطل توازنه بفوزه على مضيفه ساكرامنتو كينغز 118-110.

ويدين فريق المدرب إيريك سبويلسترا بفوزه الثاني عشر فقط هذا الموسم، إلى الأداء الجماعي إذ وصل ثلاثة من لاعبيه إلى العشرين نقطة أو أكثر، فيما تجاوز ثلاثة حاجز العشر نقاط.

وكان تايلور هيرو الأفضل بـ27 نقطة وأضاف الكندي كايل أولينيك 22 نقطة مع 7 متابعات، ودانكن روبنسون 20، فيما كان الصربي نيمانيا بييليتسا (25 نقطة مع 8 متابعات) ومارفن بايغلي (19 مع 10 متابعات) وداكوان جيفريز (17) الأفضل في صفوف ساكرامنتو الذي مني بهزيمته السادسة عشرة.

