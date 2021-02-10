ولم يكن مدرب نتس الكندي ستيف ناش راضياً على الإطلاق عما شاهده من فريقه ضد منافس قادم بدوره من أربع هزائم متتالية، لاسيما في الشوط الأول الذي تخلف خلاله بفارق 20 نقطة، قائلاً: "هذه رياضة محترفة. الفريق المنافس موهوب ويملك القدرات ونحن ناقصو العدد. علينا ترتيب أمورنا".

ورأى أن "الأولوية هي تغيير السلوك وإيجاد هذا المستوى التنافسي وهذا التواصل" بين اللاعبين الذي برز فيهم جيمس هاردن بتسجيله 24 نقطة وكايري إيرفينغ الذي غاب عن خسارة السبت أمام فيلادلفيا سيكسرز بسبب التواء في أصبعه، لكنه عاد ضد بيستونز وسجل 27 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الثانية عشرة في 26 مباراة.

ورغم تقهقره في قاع الترتيب العام، أظهر ديترويت روحه القتالية التي أجبرت لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب على خوض شوطين إضافيين الإثنين لكي يفوز على رجال المدرب دواين كايسي.

وكان كايسي سعيداً بأداء فريقه الذي برز في صفوفه جيرامي غرانت بتسجيله 32 نقطة، قائلا: "تعجبني أسس هذا الفريق. تعجبني القطع التي نملكها. نحن لسنا منتجا نهائيا... علينا النمو وحسب وجمع هذه القطع معا".

وفرض بيستونز أفضليته منذ البداية بعدما نجح في 66,7 بالمئة من محاولاته في الربع الأول ليتقدم على ضيفه بفارق 12 نقطة، قبل أن يصل هذا الفارق حتى 20 في الربع الثاني.

ونجح نتس في تقليص الفارق حتى نقطتين في الربع الثالث، لكن بيستونز حافظ على رباطة جأشه ووسع الفارق الى ثماني نقاط 94-86 بعد ثلاثية من غرانت، ثم نجح بعدها في المحافظة على تقدمه بمساهمة من صدّيق باي الذي سجل جميع نقاطه الـ15 في الربع الأخير بعدما نجح في جميع محاولاته الست.

جاز وسيسكرز يواصلان تأقلهما

وواصل يوتا جاز عروضه الرائعة هذا الموسم وعزز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام بتحقيقه فوزه الخامس تواليا والسادس عشر في آخر 17 مباراة، وجاء بفارق كبير على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 122-108 بفضل الأداء الجماعي، إذ تجاوز خمسة من لاعبيه حاجز العشر نقاط.

وكان دونوفان ميتشل الأفضل بتسجيله 36 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف جو إينغليس 24 مع 6 تمريرت حاسمة والفرنسي رودي غوبير 18 مع 12 متابعة.

أما من ناحية سلتيكس الذي مني بهزيمة ثانية توالياً وثالثة في آخر أربع مباريات وعاشرة بالمجمل من أصل 22، فكان جايلن براون (33 نقطة مع 8 متابعات) وجايسون تايتوم (23) الأفضل بدون أن يتمكنا من إيقاف جاز الذي حقق انتصاره التاسع عشر في 24 مباراة.

وعلى غرار يوتا، عزز فيلادليفيا سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية بتحقيقه فوزه السادس في آخر سبع مباريات والثامن عشر من أصل 25، وجاء على حساب مضيفه ساكرامنتو كينغز 119-111.

ولم يكن الفوز على ساكرامنتو سهلاً على الإطلاق، إذ كان سيسكرز متخلفاً 97-99 قبل 7,26 دقيقة على النهاية، لكنه سجل 10 نقاط متتالية بدون أي رد من صاحب الأرض ما مهد الطريق أمامه لحسم الأمور لصالحه.

وبرز في صفوف سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 25 نقطة مع 17 متابعة، وأضاف كل من توبياس هاريس سيث كوري 22 نقطة، فيما كان دارون فوكس الأفضل في صفوف كينغز بتسجيله 34 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وأضاف بادي هيلد 21 ومارفين بايغلي 17.

فوز غولدن ستايت

ووضع غولدن ستايت ووريرز حداً لمسلسل انتصارات مضيفه سان أنطونيو سبيرز عند ثلاث مباريات، وثأر لخسارته أمامه الإثنين، وذلك بالفوز عليه 114-91 بفضل المتألق ستيفن كوري الذي سجل 32 نقطة مؤكداً مرة أخرى عودته إلى مستواه السابق بعد غيابه عن معظم الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وأشاد المدرب ستيف كير بأفضل لاعب في الدوري مرتين، قائلاً "هذا أفضل مستوى أراه فيه. أتحدث هنا من ناحية الثقة بالنفس والقوة وهذا الأمر يعني الكثير. لا أعتقد أني رأيته بمستوى أفضل من ذلك".

وبعدما اكتفى بخمس مباريات الموسم الماضي، يقدم كوري مستوى رائعاً هذا الموسم ووصل معدله الى 29,5 نقطة في المباراة الواحدة حتى الآن، وذلك يعود إلى "الجهد الهائل الذي بذلته تحضيراً للموسم. أنا سعيد وحسب بالتمكن من اللعب".

وكان سبيرز يمني النفس بأن يخرج منتصرا من مباراته الأخيرة على ملعبه قبل رحلة تدوم لقرابة شهر بعيداً عن "أي تي أند تي سنتر" بسبب استعراض الروديو الذي يقام سنوياً في هذا الملعب، إلا أن الجهود التي بذلها لاعبوه، في مقدمتهم رودي غاي (17 نقطة) وتراي لايلز (15) لم تكن كافية، فمني بهزيمته الحادية عشرة في 25 مباراة.

هيت يحقق فوزاً مثيراً على نيكس

وحقق ميامي هيت وصيف البطل فوزاً مثيراً على ضيفه نيويورك نيكس 98-96 بفضل جهود الثلاثي جيمي باتلر (26 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة) والكندي كيلي أولينيك (20 نقطة) وبام أديبايو (19 مع 6 متابعات).

ومني هيوستن روكتس بهزيمة قاسية على يد مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 101-130، فيما قاد داميان ليلارد بورتلاند ترايل بلايزرز لفوزه الثامن توالياً على أورلاندو ماجيك بنتيجة 106-97، بعدما نجح في الوصول إلى 30 نقطة أو أكثر للمباراة الثالثة عشرة هذا الموسم بتسجيله 36، فيما ساهم المخضرم كارميلو أنتوني بـ23 نقطة، بينها 5 ثلاثيات.

