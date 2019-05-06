أشعل دنفر ناغتس وتورونتو رابتورز المنافسة على بطاقتي الدور النهائي للمنطقتين الغربية والشرقية بفوزيهما على مضيفيهما بورتلاند ترايل بلايزرز 116-112 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 101-96 الأحد في المباراة الرابعة ضمن الدور نصف النهائي للأدوار الإقصائية ("بلاي أوف") لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعوَّض كل من ناغتس ورابتورز خسارته المباراة الثانية على أرضه أمام بلايزرز وسيكسرز، وردا لهما التحية بكسب المباراة الثانية على أرض الأخيرين فنجحا في معادلة النتيجة 2-2، وبات يملكان فرصة التقدم كونهما يخوضان المباراة الخامسة على أرضهما في دنفر وتورونتو غداً الثلاثاء.

موراي ويوكيتش يعيدان ناغتس للمنافسة

في المباراة الأولى في بورتلاند وأمام 20146 متفرجاً، أعاد الكندي جمال موراي والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقهما دنفر ناغتس إلى المنافسة بقيادته إلى فوز ثمين على بلايزرز بعد يومين على المباراة الثالثة المثيرة بين الفريقين والتي حسمها الأخير في صالحه بعد 4 أشواط إضافية.

وقدم الفريقان مرة أخرى مباراة قوية شهدت منافسة وندية كبيرتين من البداية حتى النهاية وكانت الكلمة الأخيرة فيها للضيوف بفضل صانع ألعابهم الكندي جمال موراي الذي سجل 34 نقطة بينها 6 رميات حرة في الثواني الـ15 الأخيرة.

وقال موراي "أعشق الرميات الحرة. زملائي وثقوا بقدراتي بمنحي الكرة في الثواني الأخيرة"، مضيفاً "أتطلع بفارغ الصبر إلى العودة إلى البيت كي أشعر بطاقة جمهورنا".

ويدين ناغتس بفوزه أيضاً إلى العملاق يوكيش الذي حقّق الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" بتسجيله 21 نقطة مع 12 متابعة (6 دفاعية ومثلها هجومية) و11 تمريرة حاسمة.

لكن يوكيتش الذي لعب 65 دقيقة الجمعة بدا متعباً بدنياً وأنهى الربع الأخير وهو يعرج.

وتألق بول ميلساب أيضاً بتحقيقه الثنائية المزدوجة "دبل دبل" بتسجيله 21 نقطة مع 10 متابعات بينها 8 دفاعية، وأضاف غاري هاريس 14 نقطة.

في المقابل، لم ينفع بلايزرز تألق الثلاثي سي جاي ماكولوم وداميان ليلارد والنيجيري الأصل الفاروق أمينو لتحقيق فوزه الثالث توالياً وقطع شوط كبير نحو الدور النهائي للمنطقة الغربية.

وسجل ماكولوم 29 نقطة وليلارد 28 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة وأمينو 19 نقطة مع 8 متابعات.

وفرّط بلايزرز في أفضليته النسبية في الشوط الأول (63-57)، فاستسلم أمام انتفاضة الضيوف في الربع الثالث (14-27)، ولم تكن صحوته في الربع الأخير كافية (35-32).

دبل دبل للينارد

وفي الثانية في فيلادلفيا وأمام 20639 متفرجاً، فرض كاوهي لينارد نفسه نجماً في المباراة وقاد تورونتو رابتورز لانتزاع فوز غالٍ من فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بتحقيق ثنائية مزدوجة "دبل دبل" بتسجيله 39 نقطة بينها ثلاثية قبل دقيقة من النهاية مع 14 متابعة، فضلاً عن تألقه في التمريرات الحاسمة (5).

وقال لينارد "هدفنا كان اللعب بكثافة كبيرة والقيام بأفضل الخيارات وتسجيل محاولاتنا".

وأضاف "كنا بحاجة لذلك. إنه فوز مهم، ولكن يتعين علينا مواصلة الصحوة وكسب المباراة الخامسة على أرضنا".

وساهم الإسباني مارك غاسول بدوره في الفوز بتسجيله 16 نقطة، إضافة إلى كايل لاوري صاحب 14 نقطة والإسباني الأخر البديل سيرج إيباكا صاحب 12 نقطة، فيما اكتفى الكاميروني باسكال سياكام الذي كان الشك يحوم حول مشاركته بسبب الإصابة في ربلة الساق، بتسجيل 9 نقاط فقط.

في المقابل، كان جيمي باتلر أفضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 29 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف جاي جاي ريديك 19 نقطة وتوبياس هاريس 16 نقطة، فيما اكتفى كل من الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونز بتسجيل 11 و10 نقاط على التوالي.

وتبادل الفريقان التقدم 6 مرات في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل 75-75، لتستمر المنافسة القوية في الربع الأخير قبل أن ينجح لينارد في تسجيل ثلاثية قبل دقيقة من النهاية معززا تفوق فريقه 94-90.