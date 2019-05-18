وأصبح ميلووكي على بعد فوزين من بلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1974.

في أقل من دقيقة، بعث النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو برسالة قوية الى الضيف الكندي بتسجيل كرتين ساحقتين "دانك" ومن هجمة مرتدة، لينهي المباراة وبرصيده 30 نقطة و17 متابعة.

وسار زملاؤه على خطاه من خلال دفاع صلب ونجاعة هجومية شبه كاملة في الدقائق السبع الاولى من المباراة.

وقال يانيس النيجيري الاصل "أعرف ان رفاقي ينتظرون الكثير مني في بداية المباراة. كنت اتوق لتحقيق بداية جيدة وأعتقد ان الامور سارت على ما يرام".

وبعد معاناته في المباراة الاولى ضد تورونتو قبل تحقيق فوز صعب، قدم ميلووكي، متصدر الدوري المنتظم، اداء مختلفا، وصنع فارقا وصل الى 28 نقطة مع ضيوفه.

وتنتقل السلسلة الى كندا في المباراتين الثالثة والرابعة يومي الاحد والثلاثاء على ارض تورونتو.

وعلق يانيس بعد الفوز "ذهنيا، كنا جاهزين لهذه المباراة. فرضنا الايقاع منذ بدايتها. عرفنا ان تورونتو ينوي تقديم اداء جيد ومحاولة تحقيق فوز على أرضنا".

وهذا ما حصل بالفعل، فتقدم ميلووكي بفارق 18 نقطة في الربع الاول، بفضل تسع نقاط سريعة من المهاجم المونتينيغري نيكولا ميروتيتش وتسجيل 12 نقطة متتالية دون رد لرابتورز في نهاية الربع.

بين الشوطين، بلغ تقدم ميلووكي 25 نقطة (64-39)، اذ ساهم المهاجم التركي المخضرم ارسان ايلياسوفا بخمس عشرة نقطة واضاف الجناح مالكولم بروغدون 12 من مقاعد البدلاء. وتفوق بدلاء ميلووكي في هذا الشوط بواقع 31-11.

"أم في بي!"

ونجح ستة لاعبين من ميلووكي بتسجيل 10 نقاط على الاقل، برز منهم ايلياسوفا صاحب 17 نقطة في 21 دقيقة الذي قال عنه مدربه مايك بودنهولتسر انه "قدم أفضل مباراة له هذا الموسم".

وشرح ايلياسوفا "هذه قوة فريقنا. هناك دوما بديل يتحمل مسؤولياته ويقدم مباراة كبيرة. هذا المساء كنت أنا، في الليلة المقبلة سيكون غيري".

ولدى الخاسر، كان النجم كواهي لينارد كالعادة افضل المسجلين مع 31 نقطة و8 متابعات.

وبرغم محاولاته واختراقاته المتعددة، لم ينجح رابتورز في تقليص الفارق الى اقل من 13 نقطة.

وسجل للخاسر ايضا الموزع كايل لاوري 15 نقطة واضاف البديل نورمان باول 14 نقطة، لكن لاعبي الارتكاز الاسباني مارك غاسول (نقطتان) والاسباني سيرج ايباكا (8 نقاط) لم يكونا على مستوى التوقعات.

وقال مدرب رابتورز نيك كورس الذي يبحث عن ايصال فريقه الى نهائي نادر في الدوري "كنا متأخرين في كل حركة ومنحناهم الثقة منذ البداية. قمنا بكل ما لا يجب القيام به ولم نتمكن من تقديم اي شيء جيد".

وتابع كورس "علينا الرد ونعرف كيف نفوز بمبارياتنا على ارضنا، لكن علينا ان نستعيد مستوى المباراة الاولى".

وهذا الفوز السادس تواليا لميلووكي في الادوار الاقصائية الحالية، والسادس في البلاي اوف بفارق أكثر من 20 نقطة معادلا رقما قياسيا في الدوري.

وأضاف يانيس الذي تم ترشيحه الجمعة مع جيمس هاردن (هيوستن روكتس) وبول جورج (أوكلاوما سيتي) لجائزة أفضل لاعب في الدوري، انه لم يفكر في هذا الامر خلال المباراة برغم اطلاق الجماهير عبارة "أم في بي! أم في بي!" (أفضل لاعب في الدوري) أكثر من مرة "لا أهتم بهذا الامر الان. اهتم بالذهاب الى تورونتو والتركيز على المباراة الثالثة".

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة التي قد تمتد الى سبع مباريات، مع الفائز من نهائي الغربية بين غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في آخر موسمين وبورتلاند ترايل بلايزرز (2-صفر).

