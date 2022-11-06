ويعاني يانيس من أوجاع في ركبته اليسرى شعر بها خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد مينيسوتا تمبروولفز (115-102) عندما حقق "اول تريبل دبل" له هذا الموسم.

وفي غياب يانيس، تألق لاعب الارتكاز بروك لوبيز الذي سجل 25 نقطة.

وسيحاول ميلووكي تعزيز رقمه القياسي في سلسلة الانتصارات المتتالية في مطلع الموسم الثلاثاء المقبل في مواجهة اتلانتا هوكس.

الفوز الثاني توالياً لنتس

في المقابل، حقق بروكلين نتس فوزه الثاني توالياً منذ إيقاف نجمه كايل ايرفينغ بسبب الترويج لفيلم معاد للسامية، وتغلب على تشارلوت هورنتس 98-94.

وهي المرة الثانية هذا الموسم الذي يحقق فيها بروكلين فوزين توالياً على الرغم من اسبوع صعب شهد تخليه عن مدربه ستيف ناش وايقاف ايرفينغ لخمس مباريات على الاقل.

وتألق النجم الآخر في صفوف الفريق كيفن دورانت وسجل 27 نقطة ليعوض البداية السيئة لفريقه في مطلع المباراة.

وثأر فينيكس صنز لخسارته أمام بورتلاند ترايل بلايزرز قبل يومين وتغلب عليه 102-82. وكان صنز خسر في الرمق الأخير في المواجهة الاولى بين الفريقين لكنه رد التحية بأفضل طريقة ممكنة لينفرد بصدارة المنطقة الغربية.

وسجل ديفن بوكر 24 نقطة للفائز واضاف كريس بول 15.

رقم قياسي لبوسطن سلتيكس

وحقق بوسطن سلتيكس رقماً قياسياً في مباراة واحدة في تاريخ النادي بنجاح لاعبيه في 27 محاولة من الرميات الثلاثية في طريقه إلى الفوز على نيويورك نيكس 133-118.

وتألق جالين براون في صفوف بوسطن مع 30 نقطة واضاف جايسون تاتوم 26 للفائز.

وسجل صانع ألعاب ساكرامنتو كينغز دي ارون فوكس رمية ثلاثية من منتصف الملعب ليمنح فريقه الفوز في الرمق الاخير على اورلاندو ماجيك 126-123 بعد التمديد في مباراة تعملق فيها مسجلا 37 نقطة.

على الرغم من الخسارة، تألق "روكي" فريق اورلاندو باولو بانشيرو (19 عاما) بتسجيله 33 نقطة ونجاحه في 19 متابعة. وحده ليبرون جيمس بعمره نجح في تحقيق هذه الارقام.

وفي المباريات الاخرى، فاز دنفر ناغتس على سان أنتونيو سبيرز 126-101، ومينيسوتا تمبروولفز على هيوستن روكتس 129-117، وأتلانتا هوكس على نيو أورليانز بيليكانز 124 - 121 بعد التمديد.

