واللقب هو الثاني في تاريخ باكس بعد الأول عام 1971.

بدأ ميلووكي باكس المواجهة الحاسمة بقوة وتقدم في الربع الأول 29-16 بفضل تألق يانيس أنتيتوكونمبو وبوبي بورتيس.

وفي الربع الثاني انتفض فينيكس صنز واكتسح باكس صاحب الأرض (13-31) فأنهى الشوط الأول متقدماً (42-47).

وتواصلت الإثارة والندية في الربع الثالث الذي تقدم فيه باكس (35-30) لتصل النتيجة إلى تعادل مثير (77-77)، وفي الشوط الرابع والأخير سيطر تماماً باكس على الأمور وسط فرحة جنونية من جماهيره، وانتهى الشوط الرابع لصالح أنتيتوكونمبو وزملائه (28-21) فحسم ميلووكي باكس المباراة واللقب التاريخي لصالحه بعد غياب 50 عاماً.

وكعادته تألق المحترف اليوناني أنتيتوكونمبو وكان الأكثر تسجيلاً في فريقه برصيد 50 نقطة كما أنه كان الأكثر استحواذا على الكرة برصيد 13 مرة، فيما كان جرو هوليداي هو الأفضل على صعيد التمريرات الحاسمة في باكس برصيد 13 تمريرة.

وقال أنتتوكونبو بعد الفوز "أريد أن أشكر ميلووكي لأنهم آمنوا بي. أريد أن أشكر زملائي لأنهم لعبوا بكل قلب معي".

وكان اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين مهدداً بالغياب عن المباراة الأولى في السلسلة النهائية بسبب إصابة في ركبته، لكن أنتيتوكونمبو البالغ 26 عاماً بات ثالث لاعب بعد مايكل جوردان وحكيم أولاجوون يحصد جائزتي أفضل لاعب في النهائيات وأفضل مدافع في الدوري في موسم واحد.

وعلّق مدربه مايك بادنهولتسر "إنه إنسانٌ مميز. لقد تعلّمت الكثير منه. إنه قائدٌ مميز. هؤلاء اللاعبون هم أبطال كل يوم. كانوا حرصين على التطور كل يوم".

وتجمّع 65 ألف شخص في منطقة "دير ستريكت" خارج ملعب "فيسيرف فوروم" الذي ملأه 20 ألف مشجع وشاهدوا المباراة على شاشات عملاقة في أمسية لم يخيب مع نهايتها فريقهم آمالهم.

وأكد أنتيتوكونبو "أنا سعيد أني تمكنت من تحقيق ذلك مع هذا الفريق من أجل ميلووكي. ويقول المدرب +باد+ أنه علينا تكرار ذلك".

وانهالت التهاني على أنتيتوكونمبو بعد الفوز فيما أعاد المشجعون نشر تغريدة قديمة تعود إلى العام 2014 قال فيها "لن أترك أبداً الفريق ومدينة ميلووكي حتى نبني فريقاً على مستوى المنافسة على اللقب".

وغرّد ليبرون جيمس الفائز بجائزة أفضل لاعب في النهائيات العام الماضي بعد قيادة لوس أنجليس ليكرز إلى لقبه الأول منذ 2010 "الوحش اليوناني يضرب بقوة"، مضيفاً "أحييك وأهنئك يانيس، لقد استحقيت ذلك".

كما أعيدت تغريدة للراحل كوبي براينت الذي هنأ أنتيتوكونمبو في حزيران/يونيو 2019 بعد فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في الدوري "صديقي... +أم في بي+. عظمة. الإنجاز التالي: البطولة...عقلية مامبا".

ومن أبرز المهنئين أيضاً كان الإسباني باو غاسول الفائز باللقب مع ليكرز عامي 2009 و2010 ودواين وايد المتوج مع ميامي هيت في 2006، 2012 و2013.