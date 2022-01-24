واستغل ميامي هيت خسارة كل من بروكلين نتس وشيكاغو بولز أمام مينيسوتا تمبروولفز 125-136 وأورلاندو ماجيك 95-114 توالياً.



وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-87 بتسجيله 51 نقطة، فيما واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب على ضيفه يوتا جاز 94-92.



في المباراة الأولى على ملعب "إف تي إكس أرينا" في ميامي وأمام 19973 متفرجاً، ضرب ميامي هيت بقوة في الربع الأول وكسبه بفارق 14 نقطة (39-25) وسعه إلى 17 نقطة في نهاية الشوط الأول بعدما كسب الربع الثاني 30-27، ثم إلى 19 نقطة عقب الربع الثالث (20-18).

وانتفض ليكرز في الربع الأخير (37-24) بفضل تألق "الملك" ليبرون جيمس وراسل وستبروك ونجح في تقليص الفارق إلى أربع نقاط قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، لكن هيت الذي خاض اللقاء في غياب كايل لاوري وتايلر هيرو، تمكن من تأمين فوزه بفارق ست نقاط.

وفرض جيمي باتلر نفسه نجما في صفوف هيت بتحقيقه "تريبل دابل" حيث سجل 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما كان زميله دنكن روبينسون أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 25 نقطة.

وكان جيمس أفضل مسجل في المباراة محققاً "دابل دابل" مع 33 نقطة و11 متابعة، فيما لامس وستبروك الـ"تريبل دابل" بتسجيله 24 نقطة مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

واستعاد هيت توازنه عقب خسارته أمام أتلانتا هوكس السبت وحقق فوزه الـ30 في 47 مباراة هذا الموسم مستغلاً الخسارة السابعة عشرة لكل من بروكلين نتس وشيكاغو بولز، علماً بأنّ هيت لعب مباراة أكثر من الأول ومباراتين أكثر من الثاني.

وأوقف مينيسوتا تمبروولفز صحوة بروكلين نتس وألحق به الخسارة الـ17 هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتالين عندما تغلب عليه 136-125.



وعانى نتس الذي خاض المباراة في غياب نجمه كيفن دورانت المصاب، أمام تألق الثلاثي أنتوني إدواردز (25 نقطة) ودانجيلو راسل (23 نقطة و10 تمريرات حاسمة) وكارل أنتوني تاونز صاحب 23 نقطة بينها 15 في الربع الأخير.

في المقابل، تألق كايري إرفينغ في صفوف نتس بتسجيله 30 نقطة، وأضاف باتي ميلز 21 نقطة، فيما اكتفى جيمس هاردن بتسجيل 13 نقطة ومثلها متابعات.

وفي الثالثة على ملعب "أمواي سنتر" وامام 18846 متفرجاً، مني شيكاغو بولز بخسارته الثانية توالياً عندما سقط أمام أورلاندو ماجيك 95-114 رغم 41 نقطة لنجمه ديمار ديروزان.



وتراجع بولز إلى المركز الثالث أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 115-109 بفضل 38 نقطة و12 متابعة للكاميروني جويل إمبيد.



وفي المنطقة الغربية، واصل ووريرز صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً والـ34 هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه يوتا جاز 94-92.



ويدين ووريرز الذي غاب عن صفوفه كلاي طومسون ودرايموند غرين بسبب الإصابة، إلى جوردان بول صاحب 20 نقطة، فيما اكتفى النجم ستيفن كوري بتسجيل 13 نقطة فقط.



في المقابل، كان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش أفضل مسجل في صفوف يوتا برصيد 21 نقطة، وكان قاب قوسين أو أدنى حسم النتيجة لصالح فريقه في الصافرة النهائية برمية بعيدة.