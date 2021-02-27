وسجّل نجمه جيمي باتلر أعلى رصيد له هذا الموسم (33 نقطة)، مضيفا 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فأخمد ميامي فورة يوتا بعد إسقاطه البطلين السابقين تورونتو رابتورز ولوس أنجليس ليكرز الأسبوع الماضي.

قال باتلر نجم الدور النهائي في الموسم الماضي عندما حل فريقه وصيفا لليكرز "لا أريد القول أننا أصبحنا جيدين...لدينا الكثير لنطوّره. أنا، أي شخص، لا أريد أن نكون راضين ونسترخي".

أضاف لهيت السلوفيني غوران دراغيتش 26 نقطة وبام أديبايو 19 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

قال دراغيتش "حاولنا تفادي رمياتهم السهلة. وقمنا بذلك".

ولدى الخاسر، سجّل دونوفان ميتشل 11 محاولة من أصل 26 وأنهى المباراة برصيد 30 نقطة، لكن فريقه مُني بخسارته السابعة مقابل 26 فوزا جعلته يتربع على ترتيب الصدارة.

وأضاف لجاز، مفاجأة الموسم، الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 17 نقطة والعملاق الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و12 متابعة.

لكن فريق سولت لايك سيتي أهدر آخر سبع رميات ونجح فقط في تسجيل 3 محاولات ميدانية من آخر 16 في الدقائق الثماني الأخيرة.

قال مدرب جاز كوين سنايدر "ارتكبنا الكثير من الأخطاء على طرفي الملعب".

وكان يوتا تغلب على ميامي 112-94 في يوتا مطلع الشهر الجاري، في اللقاء الأول بينهما هذا الموسم.

في تامبا، حقق الموزع كايل لاوري "تريبل دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، وقاد تورونتو رابتورز إلى الفوز على هيوستن روكتس 122-111، برغم غياب ستة أفراد من الفريق بينهم المدرب نيك نورس والنجم الكاميروني باسكال سياكام لأسباب مرتبطة ببروتوكول فيروس كورونا.

وبتعرّضه لخسارة عاشرة تواليا، تراجع هيوستن الذي خسر نجمه جيمس هاردن المنتقل إلى بروكلين نتس إلى وصافة القاع في المنطقة الغربية.

وسجل لاوري 20 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، كما برز نورمان باول (30 نقطة) وفريد فان فليت (25 نقطة).

ولدى الخاسر، كان فيكتور أولاديبو الأفضل مع 27 نقطة وأضاف جون وول 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة.



فوز أول لبوسطن بعد 3 هزائم

واستعاد لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب ثقته بعد أربع هزائم تواليا، بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 102-93.

وفي غياب أنتوني ديفيس المصاب، سجل النجم الآخر ليبرون جيمس المتوج باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة 28 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة وأضاف الألماني دنيس شرودر 22 نقطة، فيما كان داميان ليلارد الأفضل لدى الخاسر مع 35 نقطة.

ويحتل ليكرز المركز الثالث في المنطقة الغربية (23 فوزاً و11 خسارة) وراء جاز ولوس أنجليس كليبرز.

وتابع كاواي لينارد المتوّج مع سان أنتونو سبيرز وتورونتو رابتورز تألقه مع كليبرز، مسجلاً 30 نقطة و9 متابعات خلال الفوز على ممفيس غريزليز 119-99.

وسجل كيمبا ووكر أعلى رصيد له هذا الموسم مع 32 نقطة خلال فوز فريقه بوسطن سلتيكس على إنديانا بيسرز 118-112.

أضاف للفائز الألماني دانيال ثايس 17 نقطة وجايلن براون 15 نقطة، ليحقق سلتيكس فوزه الأول بعد ثلاث هزائم والرابع في 12 مباراة.

قال ووكر "كانت بدايتنا بطيئة لكننا صمدنا سوياً. كان هذا الجزء الأفضل. لا يمكنك القيام بهذا الشيء إلا بلعب بجماعي".

وكان الليتواني دومانتاس سابونيس الأفضل لدى الخاسر مع 24 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

وحقق فينيكس صنز، رابع المنطقة الغربية، فوزه الحادي والعشرين مقابل 11 خسارة، على شيكاغو بولز 106-97 في مباراة سجل فيها كل من ديفن بوكر ولاعب الارتكاز دياندري أيتون 22 نقطة، مقابل 24 لزاك لافين لدى الخاسر.

