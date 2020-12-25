ويدين ميامي بفوزه إلى الثلاثي دنكان روبنسون وبام أديبايو والبديل السلوفيني غوران دراغيتش، حيث سجّل الأول 23 نقطة من سبع ثلاثيات منها 6 في الشوط الأول، وأضاف الثاني 17 نقطة، والثالث 18 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وقال روبنسون: "أشعر بالراحة أكثر فأكثر كلّ يوم"، مضيفاً: "العام الماضي كان تجربة رائعة، نحن نحاول فقط البناء عليها، المباراة الافتتاحية كانت مخيبة للآمال، نحن سعداء بتحقيق هذا الفوز".

في المقابل، برز الثنائي زيون وليامسون وبراندون إنغرام في صفوف نيو أورليانز بتسجيل الأول 32 نقطة مع 14 متابعة، والثاني 28 نقطة، علماً بأنّ كلاً منهما سجل 16 نقطة في الشوط الأول مع 8 متابعات للأول.

وشهد الربع الأول ندية كبيرة بين الفريقين وحسم ميامي هيت نتيجته في صالحه بصعوبة وبفارق ثلاث نقاط (26-23).

وبدا ميامي هيت في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما فرض أفضليته في الربع الثاني ووسع الفارق إلى 23 نقطة في إحدى فتراته، لكن نيو أورليانز عاد من بعيد بفضل وليامسون وإنغرام، فساهما في تقليص الفارق إلى 13 نقطة حيث أنهى أصحاب الأرض الربع الثاني في صالحهم بفارق 10 نقاط (37-27)، وبالتالي تقدموا 66-53 في نهاية الشوط الأول.

وانتفض الضيوف نسبيا في الربع الثالث وحسموه في صالحهم بفارق 4 نقاط (26-22) مقلصين الفارق إلى تسع نقاط (88-79) بفضل 12 نقطة لإنغرام و8 نقاط لوليامسون.



وتابع نيو أورليانز تفوقه في الربع الأخير ونجح في تقليص الفارق إلى 6 نقاط (85-91) قبل 7,43 دقائق، لكن ميامي هيت استعاد توازنه وفرض تفوقه لينهي الربع الأخير في صالحه بفارق 4 نقاط (23-19) والمباراة بفارق 13 نقطة (111-98).

