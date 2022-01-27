على ملعب "أف تي أكس" في ميامي، نجح هيت في متابعة عروضه القوية وسط صراع قوي مع شيكاغو بولز على صدارة المنطقة، ولم يواجه هيت أي مشكلة في تحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما هزم لوس انجليس ليكرز الإثنين 113-107.

وكان دانكن روبنسون أفضل مسجّل لهيت بـ 25 نقطة، وأضاف اليه جيمي باتلر 22 فيما عاد تايلر هيرو الى الملاعب بعدما غاب لثلاث مباريات بسبب اصابته بكوفيد-19، وسجّل 21 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء.

ويملك هيت 31 انتصارا مقابل 17 خسارة في صدارة الشرق بفارق فوز واحد عن بولز (30-17) في المركز الثاني، علمًا انّ الاخير فاز على تورونتو رابتورز 111-105 بفضل تألق الثنائي ديمار ديروزان الذي أحرز 29 نقطة مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة وزاك لافين مع 23 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وتابع كليفلاند كافالييرز انتفاضته القوية وانتزع المركز الثالث في القسم الشرقي بفوزه الناري على ميلووكي باكس حامل اللقب بنتيجة 115-99.

وبرز من كافالييرز لاعب الإرتكاز كيفن لوف بتسجيله 25 نقطة، وأضاف اليه سيدي أوسمان 23 نقطة، حيث احرز الفريق 19 ثلاثية ناجحة في المباراة ليواصل عروضه النارية.

وكان باكس استعاده نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد غيابه لمباراة واحدة بسبب الإصابة، وتمكن "الوحش" من تسجيل 26 نقطة. بيد انّ النجم اليوناني ارتكب سبع كرات ضائعة "تورن أوفر" من أصل 19 لفريقه، وهي الهفوات التي ادّت الى 31 نقطة لمصلحة "كافز".

سجّل أيضًا لباكس بوبي بورتيس 22 نقطة وكريس ميدلتون 21، علمًا بأن ميلووكي تقدّم بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع الأول، قبل أن يتخلّف بفارق ثماني نقاط مع استراحة الشوطين ولم يتمكّن بعدها من استرجاع المقدّمة.

وتابع بروكلين نتس ابتعاده عن الصدارة (المركز الرابع) بخسارة جديدة أمام دنفر ناغتس 118-124 ليتقدم عليه كافالييرز (المركز الثالث) في ظل استمرار غياب نجميه كيفن دورانت وكايري إرفينغ.

كذلك، افتقد نتس لنجمه الآخر جيمس هاردن الذي أحرز تريبل دابل أمام ليكرز الثلاثاء في المباراة التي خسرها بروكلين ايضًا، بسبب الاصابة.

تقدّم نتس 65-54 بعد النصف الأول، لكنّ دنفر كان الطرف الأفضل في الربع الثالث متفوقًا فيه بنتيجة 42-26، ليقلب الطاولة على منافسه ويتجه نحو فوز مهم.

وسجّل الصربي نيكولا يوكيتش 26 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، حيث كان يحتاج الى تمريرتين حاسمتين فقط من اجل تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، وأضاف اليه أوستن ريفرز 25 نقطة وويل بارتون 21 نقطة مع 10 متابعات.

وفي ظل غياب الثلاثي التهديفي الكبير عن نتس، أحرز كاميرون توماس 25 نقطة وأضاف اليه صانع الألعاب الاسترالي باتريك مايلز 21 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

وتبدو المنافسة مختلفة تمامًا في المنطقة الغربية حيث عزّز فينيكس صنز موقعه في الصدارة عقب فوزه على يوتا جاز 105-97.

وينفرد صنز في صدارة الغرب برصيد 38 انتصارًا و9 هزائم، متقدمًا على غولدن ستيت ووريرز الثاني بـ 35 انتصارًا و13 هزيمة. وكان ديفن بوكر أفضل مسجلي صنز والمباراة بـ 43 نقطة محققًا رقمًا قياسيًا بتسجيل 40 نقطة أو أكثر للمرة الـ 16 في مسيرته.

الأكثر تسجيلا هذا الموسم



وفي المباريات الأخرى، حقّق لوس انجليس كليبرز الفوز على أورلاندو ماجيك 111-102.

وسجّل للفائز كل من أمير كوفي 19 نقطة ولوك كينارد 17، فيما سجّل للخاسر الألماني فرانتس فاغنر 21 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، وأضاف اليه كول انتوني 19 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

كما تغلب تشارلوت هورنتس في مباراة هجومية من العيار الثقيل على انديانا بايسرز 158-126.

وتعتبر هذه المباراة الأكثر تسجيلا هذا الموسم، كما حقّق هورنتس رقما قياسيا بأكبر عدد من مجموع النقاط بمباراة واحدة في تاريخ النادي

وأحرز كيلي اوبر 10 ثلاثيات في المباراة بطريقه لتسجيل 39 نقطة، كما أحرز لاميلو بول رابع تريبل دابل له هذا الموسم مع 29 نقطة و13 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

وفي سان انتونيو، سجّل جا مورانت 41 نقطة ليقود ممفيس غريزليز لإسقاط سبيرز 118-110، رغم أنّ ديجونتي موراي أحرز تريبل دابل للاخير مع 16 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة.