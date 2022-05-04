وبعد يومين من اخفاقه في قيادة غريزليز للفوز في مباراته الأولى بسبب خطأ في السير بالكرة، عوض مورانت بعدما تعملق أمام مضيفه وأمطره بالسلات من كافة الاتجاهات إن كان من المسافة القريبة أو من الرميات الثلاثية وفي الأوقات الحاسمة، مسجلاً النقاط الـ 15 الأخيرة لفريقه في الدقائق الأربع الأخيرة من عمر المباراة.

وأضاف مورانت إلى رصيده الهجومي 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.



حركة غير رياضية



وتلقى غولدن ستايت ضربة موجعة اذ بعد 3 دقائق من صافرة البداية تعرض لاعبه غاري بايتون لكسر في مرفقه الأيسر بعد خطأ خطير من ديلون بروكس طُرد على إثره، في حين تدخل الطاقم الطبي للفريق الزائر لمعالجة بالغرز الجفن الأيمن لدرايموند غرين الذي أنهى اللقاء مع 6 نقاط فقط إلى 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وكافح لاعبو ووريرز من أجل البقاء في أجواء اللقاء على غرار ستيفن كوري صاحب 27 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، لكنهم فشلوا في امتحان الرميات البعيدة مع نسبة نجاح لم تتخطَ الـ 18.4، في حين لم يسجل الثلاثي كلاي تومسون وجوردان بول وكوري سوى 6 ثلاثيات من 29.



دفاع صلب

حقق بوسطن سلتيكس فوزاً كبيراً على حامل اللقب ميلووكي باكس 109-86 ليتساوى معه 1-1 في نصف نهائي الشرقية.



ونجح بوسطن بعد 48 ساعة من خسارته المباراة الأولى في استعادة المبادرة أمام ضيفه حامل اللقب باكس بفضل الثنائي جايلن براون وجايسون تايتوم لتسجيلهما 59 نقطة معاً، فحقق الأوّل 30 نقطة والثاني 29.

وردّ بوسطن سريعاً على خسارته المؤلمة وذلك رغم غياب أفضل مدافع في صفوفه ماركوس سمارت جراء تعرضه لإصابة في فخذه، بفضل دفاع محكم للحدّ بأقصى درجات ممكنة من خطورة "العملاق" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي اكتفى في الشوط الأوّل بتسجيل 5 نقاط فقط حيث نجح في رميتين فقط من أصل 12.

ورغم عودة أنتيتوكونمبو إلى أجواء اللقاء في الربع الثالث بتسجيله 18 نقطة (أنهى المباراة مع 28 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة)، لم يجد المساندة من رفاقه إذ اكتفى جرو هوليداي بـ 19 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

وتزامناً مع دفاعه الصلب، أرهق بوسطن ضيفه هجومياً وعكس براون نجاعته مع تسجيله 30 نقطة.

واضطلع تايتوم بدور حاسم بمساندة زميله في الربعين الأخيرين مضيفاً إلى نقاطه 8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف غرانت وليامس من على مقاعد البدلاء 21 نقطة.







