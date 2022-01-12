ونجح مورانت في التألق هذا الموسم لا سيما في مواجهة الفرق الكبيرة، فسجل 30 نقطة أو أكثر في سلة فينيكس صنز، بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز.

وقال مورانت "أظهرت قتالية منذ بداية المباراة. تقدمنا بفارق كبير على أحد أفضل الفرق في الدوري هذا الموسم وقد تمكن منافسنا من العودة في المباراة وحتى التقدم (في الربع الثالث)، لكننا واصلنا القتال واللعب".

وأضاف "كانت المجريات مثل لعبة القط والفأر، كان يتعين علينا استغلال أي خطأ دفاعي للفريق المنافس".

في المقابل، نجح نجم ووريرز ستيفن كوري في تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات. اما كلاي تومسون الذي كان يخوض مباراته الثانية بعد غياب استمر منذ حزيران/يونيو عام 2019، فسجل 14 نقطة في 20 دقيقة فقط في اللقاء الذي شهد غياب درايموند غرين عن الخاسر.



صنز يوقف سلسلة رابتورز

وأوقف فينيكس صنز سلسلة من 6 انتصارات لتورونتو رابتورز وتغلب عليه 99-95 في مباراة حسمها ديفن بوكر في الثواني الأخيرة عندما سجل سلة التقدم قبل 62 ثانية من نهاية المباراة ثم نجح في رميتين حرتين قبل النهاية بـ6 ثوان رافعاً رصيده إلى 16 نقطة. أما أفضل مسجل في صفوف الفائز فكان زميله جاي كرودر مع 19 نقطة.

وقال بوكر "كانت مجريات المباراة اشبه بمعركة من أولها وحتى نهايتها".

في المقابل، كان أو جي انونوبي أفضل مسجل في صفوف تورونتو مع 25 نقطة وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 22 نقطة.

وألحق شيكاغو بولز خسارة قاسية بديترويت بيستونز 133-87 بفضل 22 نقطة للمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش و20 نقطة لديمار دي روزان. وانهى ثمانية لاعبين في صفوف شيكاغو المباراة بتخطي حاجز الـ10 نقاط ابرزهم لونزو بول (189 وكوبي وايت (139. أما أفضل مسجل في ضفوف بيستونز فكان جوش جاكسون مع 16 نقطة.

وضرب شيكاغو بقوة في بداية الربع الثالث بتسجيله 17 نقطة توالياً علماً بأنه سجل 72 نقطة في الشوط الثاني مقابل 35 لمنافسه فقط ليخرج بانتصار عريض.

والفوز هو العاشر لبولز في آخر 11 مباراة.

وقلب لوس أنجليس كليبرز تخلفه أمام دنفر ناغتس بفارق 25 نقطة ليخرج فائزا 87-85 وذلك بفضل ريجي جاكسون الذي سجل 11 من نقاطه ال13 في المباراة في الربع الاخير.

وحقق كليبرز بداية بطيئة لا سيما في الربع الثاني حيث اكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط لينهي ناغتس الشوط الاول متقدما بفارق 13 نقطة (41-28)، لكن الربع الاخير كان حاسما لان كليبرز نجح في تسجيل 32 نقطة مقابل 19 لمنافسه.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ارون غوردون مع 30 نقطة واضاف الصربي نيكولا يوكيتش 21 نقطة.

وفي مباراتين آخريين، فاز نيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تمبروولفز 128-125، وواشنطن ويزاردز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-118.



