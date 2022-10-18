مواجهات مرتقبة في افتتاح منافسات الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS October 18, 2022 15:27 3:02 دقيقة تفتتح منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة "NBA" بمواجهتين كبيرتين، ففي الشرق يواجه بوسطن سلتيكس خصمه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فيما تتجه الأنظار في الغرب صوب موقعة لوس أنجليس ليكرز وغولدن ستيت ووريورز حامل اللقب. تقارير إخبارية NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة إقبال كبير على مبادرة "رابطة الجمهور العربي" 0:43 دقيقة الإعلان عن تنظيم بطولة" كأس حكام الفيفا" في قطر 3:02 دقيقة مواجهات مرتقبة في افتتاح منافسات الـ"NBA" 0:40 دقيقة البرتغالي جوتا يغيب عن مونديال 2022 بسبب الإصابة 0:41 دقيقة أستون فيلا ينفي الشائعات بشأن مدرّبه ستيفن جيرارد 1:42 دقيقة إشبيلية يستضيف فالنسيا وعينه على النقاط الثلاث 0:52 دقيقة ريشارليسون سيعود من الإصابة قبل انطلاق مونديال قطر 0:52 دقيقة تقرير مستقل حول أحداث نهائي دوري الأبطال في باريس 0:50 دقيقة الكشف عن فترة غياب السويدي إيزاك عن الملاعب 4:02 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9