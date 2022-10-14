منتخبات فرنسا والولايات المتحدة والكاميرون تترقب خيار النجم جويل إمبيد من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 11:09 3:05 دقيقة أصبح النجم الكاميروني جويل إمبيد، لاعبُ فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، قادراً على الاختيار للعب مع أحد المنتخبين الفرنسي أو الأمريكي وذلك بعدما حاز على الجنسية الفرنسية. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين جويل إمبيد -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة من سيفوز بخدمات النجم جويل إمبيد؟ 1:00 دقيقة فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم 1:09 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة الكلاسيكو لها طعم خاص" 2:22 دقيقة تونس وقطر يتعادلان ودياً 0:52 دقيقة دولة قطر تتسلم رسميًا علم بطولة العالم للجودو 2:05 دقيقة مورينيو: "النقطة أمام بيتيس أبقتنا على قيد الحياة" 4:03 دقيقة ريال سوسييداد يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية 3:56 دقيقة وست هام يتخطى دور المجموعات 4:36 دقيقة "يونايتد" يتنزع فوزًا ثمينًا من ضيفه أومونويا 1:03 دقيقة إشادة سعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم