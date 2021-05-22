وضرب ممفيس موعداً في الدور الأول من البلاي أوف مع يوتا جاز بطل المنطقة الغربية، بدءاً من الأحد في سولت لايك سيتي.

ولن تكون مهمة ممفيس سهلة في الدور الأول، كونه سيلاقي يوتا القوي مع نجميه دونوفان ميتشل ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير.

لكن ممفيس خطف الأنظار بفضل تألق مورانت، أفضل لاعب صاعد الموسم الماضي.

على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو، سجّل مورانت 35 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بينها سلتان في الوقت الحاسم من التمديد أمام نجم غولدن ستايت الموزع ستيفن كوري.

قال مورانت نجم الأمسية "قاتلنا طوال الموسم من أجل التأهل. أريد تنفيذ هذا النوع من الرميات، هذه طريقة لعبي، أحب هذا الضغط".

وبرغم صمود غولدن ستايت وشجاعته فارضا وقتاً إضافياً، إلا أن ممفيس وصل تقدمه إلى 17 نقطة قبل نهاية الربع الثاني، واستحق بطاقة التأهل.

في المقابل، كان كوري الوحيد على مستوى المنافسة لدى الخاسر مسجلاً 39 نقطة، لكن معدّل تسجيله كان منخفضا مع 13 محاولة ناجحة من أصل 28، كما خسر الكرة سبع مرات (تورن أوفر)، ما يعني أن دفاع ممفيس كان ناجعا بمواجهته.

وبإقصائه عن المنافسة، سيتحسّر غولدن ستايت أكثر على السماح لليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بتسجيل سلة قاتلة في مباراته الأخيرة من الملحق، ما حرمه بلوغ البلاي أوف.

وكان غولدن ستايت الفريق الأقوى في السنوات الأخيرة في الدوري مع كوري ورفاقه، لكن رحيل بعض النجوم واصابة آخرين أفقده سطوته على دوري "أن بي ايه".

ويأمل الفريق استعادة خدمات نجمه كلاي تومسون الموسم المقبل، بعد تعرضه لسلسلة إصابات محبطة، وهو يتعافى من قطع في وتر أخيل.

قال مورانت نجم الأمسية "قاتلنا طوال الموسم من أجل التأهل. أريد تنفيذ هذا النوع من الرميات، هذه طريقة لعبي، أحب هذا الضغط".

ويملك غريزليز أصغر تشكيلة في البلاي أوف منذ عقد من الزمن.

أضاف مورانت البالغ 21 عاماً "نعرف أننا فريق شاب. معنا بعض المخضرمين الذين يقودون الفريق. هذا أول تأهل لي إلى البلاي أوف، لكن بعض زملائنا شاركوا من قبل. سيضعوننا في أجواء التوقعات".

وحقق غريزليز فوزين في الملحق المؤهل إلى البلاي أوف، ليضمن المركز الثامن في منطقته الغربية.

وكانت ثاني مواجهة بين الفريقين في غضون ستة أيام، وعوّض فيها مورانت اداءه العادي خلال الخسارة أمام غولدن ستايت 101-113.

وبرغم صمود غولدن ستايت وشجاعته فارضا وقتا إضافيا، إلا أن ممفيس وصل تقدمه إلى 17 نقطة قبل نهاية الربع الثاني، واستحق بطاقة التأهل.

وإلى تألق مورانت، أضاف للفائز ديلون بروكس 14 نقطة وغرايسون ألن 12 نقطة.

وعن مواجهة يوتا في الدور الأول من البلاي أوف، قال مورانت "سيكون نزالاً قوياً. هو أفضل فريق في الدوري، ويجب أن نلتزم بخطة المباراة".

وفي الدور الأول من البلاي أوف ضمن المنطقة الشرقية، يلعب فيلادلفيا مع واشنطن، بروكلين مع بوسطن، ميلووكي مع ميامي ونيويورك مع أتلانتا. وفي الغربية، يلعب يوتا مع ممفيس، فينيكس مع ليكرز، دنفر مع بورتلاند وكليبرز مع دالاس.

