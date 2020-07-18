مدرب باكس متفائل بشأن عودة بليدسو July 18, 2020 17:26 0:48 دقيقة أكد مايك بودينهولزر مدرب ميلووكي باكس أن لاعب الفريق إيريك بليدسو سيشارك في المرحلة المتبقية من الموسم على الرغم من إصابته بفيروس كورونا. تقارير إخبارية NBA ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين إريك بليدسو مايك بودينهولزر -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة بيرنلي يتخطّى عقبة نوريتش سيتي بنجاح 3:21 دقيقة أتالانتا يتعثر في فيرونا ويقلص آماله بإحراز اللقب 0:41 دقيقة مباراة أرسنال (1) ومان سيتي (0) - التغطية الخاصة 0:49 دقيقة سانشو على أعتاب مانشستر يونايتد 3:05 دقيقة ماذا قال بيريث عن تتويج ريال مدريد بلقب الـ"ليغا"؟ 2:37 دقيقة بييلسا يعيد ليدز "العريق" لمكانه الطبيعي 0:53 دقيقة جماهير ليدز تحتفل في الشوارع رغم القيود الصحية ! 0:37 دقيقة خسارة برينتفورد تمنح ليدز لقب الـ"تشامبيونشيب" 0:48 دقيقة مدرب باكس متفائل بشأن عودة بليدسو 0:45 دقيقة الكشف عن معايير إسناد الجوائز الفردية في الـ"NBA"