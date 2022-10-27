تواصلت متاعب لوس أنجليس ليكرز العريق بخسارة رابعة توالياً وكانت أمام دنفر ناغتس، فيما سجّل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة أو أكثر مرة ثانية هذا الموسم، وقاد ميلووكي باكس إلى الحفاظ على سجله نظيفاً من الخسارة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بالفوز على ضيفه بروكلين نتس 110-99 الأربعاء.

في المباراة الأولى، قدّم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أداء باهراً، فسجّل 31 نقطة، 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وقاد ناغتس إلى الفوز على ضيفه ليكرز 110-99، وألحق به الخسارة الرابعة توالياً دون أن يتذوق طعم الفوز.

وسجّل لليكرز نجمه المخضرم ليبرون جيمس 19 نقطة وأنتوني ديفيس 22 نقطة و14 متابعة، وكان متعادلاً 54-54 بين الشوطين مع مضيفه الذي عاد وتفوّق عليه 32-17 في الربع الثالث.

وتشبه بداية هذا الموسم (0-4) ما حصل مع ليكرز في 2015-2016، عندما عرف أسوأ موسم في تاريخه محققاً 17 فوزاً مقابل 65 خسارة. وهذه رابع مرة فقط في تاريخ النادي يبدأ بخسارة أول أربع مباريات في الموسم.



يانيس استثنائي

في المباراة الثانية، حمل يانيس فريقه على كتفيه عندما سجل 17 نقطة في الربع الثالث، مساهماً بقلب تأخره 12 نقطة عند استراحة الشوطين.

وأضاف 17 نقطة في الربع الاخير لينهي المباراة برصيد 43 نقطة، ويرفع باكس رصيده إلى ثلاثة انتصارات دون خسارة.

وكان أفضل لاعب سابقاً في دوري "أن بي ايه" قد سجّل 44 نقطة في مباراته الأخيرة ضد هيوستن السبت، ليبلغ معدل تسجيله 36 نقطة في المباراة الواحدة.

قال مدربه مايك بدونهولزر "هذا يانيس الكلاسيكي. لقد قدّم عدة مستويات رائعة، لكن في الشوط الثاني قام بكل شيء، كان استثنائياً".

أضاف "عرفنا ربعاً ثانياً ضعيفاً، لكنه خرج بقوة وتصميم ووضعنا على المسار الصحيح. يصعب وصف مدى جودته في الشوط الثاني".



طرد ناش

في المقابل، طُرد مدرب بروكلين ستيف ناش في الربع الثالث، بعد فورة غضب غير اعتيادية من المدرب الكندي عضو نادي المشاهير.

وعبّر ناش عن غضبه لعدم احتساب الحكام خطأ على يانيس، بعد اسقاطه نجم بروكلين الأسترالي باتي ميلز.

واحتاج ناش الحانق لتدخل لاعبيه والجهاز الفني من اجل ابعاده عن الحكام والدخول إلى غرف الملابس.

قال ناش "اقتصر الأمر على وقوفي مع الشبان. اعتقدت ان باتي تعرض لضربة على عنقه من قبل يانيس أمام الحكم... ما حصل قد حصل".

وجاء طرد ناش في وقت بدأت المواجهة تميل لمصلحة ميلووكي الذي تعافى من تأخره 18-35 في الربع الثاني، فتفوق على ضيفه في الثالث 35-21.

وكان بروكلين يتقدّم أربع نقاط عند طرد ناش، لكن يانيس اخذ الأمور على عاتقه منذ تلك اللحظة، ليحقق فريقه فوزاً مستحقاً.

وساهم مع يانيس زميله لاعب الارتكاز البديل بوبي بورتيس (20 نقطة و11 متابعة) والموزع جرو هوليداي (15 نقطة).

في المقابل، كان النجم المخضرم كيفن دورانت أفضل مسجل لدى بروكلين (33 نقطة)، وأضاف النجم الآخر كايري إرفينغ 27.

وألحق تورونتو رابتورز بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خسارته الرابعة هذا الموسم 119-109، في مباراة شهدت بروز غاري ترنت جونيور صاحب 27 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

ورغم تسجيل كل من الكاميروني جويل امبيد وتايريز ماكسي 31 نقطة لفيلادلفيا، إلا أن التوازن الهجومي لتورونتو صنع الفارق مع تسجيل ستة لاعبين 10 نقاط أو أكثر، بينهم الكاميروني باسكال سياكام (20 نقطة و13 تمريرة حاسمة) وسكوتي بارنز (16 نقطة و10 متابعات).

وفي ديترويت، ضرب تراي يونغ (35 نقطة) وقاد أتلانتا هوكس إلى العودة بالفوز من أرض بيسوتنز 118-113، فيما كان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الأفضل لدى الخاسر مع 33 نقطة.

وفي كليفلاند، تفوّق باولو بانكيرو، الرقم 1 في اختيارات اللاعبين الجدد (درافت)، بتسجيله 29 نقطة، لكنها لم تجنّب أورلاندو ماجيك الخسارة أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز 92-103.

وسجّل بانكيرو 10 من 19 محاولة، مضيفا 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، لكن كليفلاند حسم المواجهة مع 22 نقطة لإيفان موبلي و19 لجاريت ألن.

وسجّل المتألق راهناً داميان ليلارد 22 نقطة لكنه عرج من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، ليخسر بورتلاند ترايل بلايزرز للمرة الأولى هذا الموسم أمام ضيفه ميامي هيت 119-98 في أوريغون.

وسجل ستة لاعبين من ميامي 14 نقطة أو أكثر.