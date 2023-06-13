مايكل بورتر جونيور يتحدث عن تتويج دنفر ناغتس من قبل beIN SPORTS June 13, 2023 05:39 0:54 دقيقة قال مايكل بورتر جونيور لاعب دنفر ناغتس المتوج مع فريقه بلقب الدوري الأميركي للمحترفين إن الظفر بالبطولة كان غالياً ولا يوجد أفضل من ذلك بعد سنوات طويلة من العمل، مشيراً إلى قوة اللاعبين ومحاربتهم من أجل بعضهم البعض. NBA دنفر ناغتس مايكل بورتر جونيور -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مايكل بورتر جونيور يتحدث عن تتويج دنفر ناغتس 3:41 دقيقة دنفر ناغتس يظفر بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 0:35 دقيقة المنتخب البرازيلي يواصل تحضيراته 4:04 دقيقة بيرلوسكوني .. صانع أمجاد ميلان خلال 31 عاماً 1:25 دقيقة المنتخب الإسباني يواصل تحضيراته لمواجهة إيطاليا 0:37 دقيقة بيتر بوش يتولى مهمة تدريب آيندهوفن 1:36 دقيقة جماهير سيتي تحتفل مع فريقها بالثلاثية التاريخية 0:37 دقيقة جيزوش يعلن رحيله عن تدريب فنربهتشه 1:34 دقيقة ريال مدريد يقدم لاعبه فران غارثيا لوسائل الإعلام 0:27 دقيقة فينيسيوس ينضم إلى بعثة المنتخب البرازيلي