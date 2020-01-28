ماذا قالت الصحافة العالمية بشأن وفاة كوبي براينت ؟ January 28, 2020 08:01 1:55 دقيقة وفاة كوبي براينت استأثرت باهتمام الصحافة العالمية إذ تصدّر خبر الفاجعة الصفحات الأولى للجرائد حول العالم. تقارير إخبارية كوبي براينت -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة رسمياً إنتر يعلن ضم إريكسن 5:38 دقيقة كوبي قال لأونيل: سأصبح أعظم لاعب في التاريخ 1:59 دقيقة نولي يبكي كوبي 0:54 دقيقة أستراليا: دجوكوفيتش يعبر من راونيتش ويتأهب لفيدرر 0:42 دقيقة الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب للسوداني 2:11 دقيقة رحيل براينت: تأجيل لقاء ليكرز وكليبرز 1:18 دقيقة رحيل براينت يهيمن على مباريات الـNBA 2:34 دقيقة فيدرر ينجو من فخ ساندغرين ويبلغ نصف النهائي 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:04 دقيقة مواجهة مصيرية بين أستون فيلا وليستر سيتي