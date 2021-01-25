وفرض لينارد نفسه نجماً للمباراة بلا منازع بتسجيله 34 نقطة بينها السلة التي حسمت بنسبة كبيرة الفوز قبل 42 ثانية من نهاية المباراة كما نجح في 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وساهم سيرج إيباكا وريجي جاكسون وبول جورج بتسجيل 17 و14 و11 نقطة توالياً ليعادل كليبرز رقم جاره ليكرز كأفضل سجل في الدوري حتى الآن مع 13 فوزا و4 هزائم. أما بول جورج فاكتفى بتسجيل 11 نقطة للفائز فقط.

أما أفضل مسجل في صفوف ثاندر فكان جورج هيل مع 22 نقطة وأضاف حميدو ديالو 14 نقطة أيضاً.

وجدد كليبرز بالتالي فوزه على أوكلاهوما بعد ان تغلب عليه بنتيجة 120-106 يوم الجمعة أيضاً.

وكرر كليبرز سيناريو مباراة الجمعة لأنه تقدم بفارق 17 نقطة في مطلع المباراة (36-19) قبل أن يقلص ثاندر الفارق إلى 11 في نهاية الشوط الاول.

وقال مدرب كليبرز تايرون لوي: "في ليلة لم نكن نسدد كثيراً باتجاه السلة، نجحنا في انتزاع فوز كفاحي وصعب".

وتابع "كان كاواي في قمة مستواه وبالتالي كانت كل الكرات تمر به لا سيما في الشوط الثاني".

ولم يكن الفريقان موفقين في الرميات الثلاثية حيث نجح كليبرز في 14 من أصل 46، وثاندر في 7 من 35 محاولة.

وحقق سان أنطونيو سبيرز الفوز على واشنطن ويزاردز 121-101 في مباراة سجل فيها ديجونت موراي تريبل دبل مع 11 نقطة ومثلها متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وكان ويزاردز بالتحديد يخوض أول مباراة له منذ 13 يوما بعد أن تأجلت له أكثر من مباراة بسبب وجود عدد مرتفع في صفوفه من اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم سان أنطونيو بفارق 11 نقطة في مطلع الربع الاخير قبل ان يسجل 15 نقطة مقابل واحدة فقط لمنافسه في أواخره ليخرج فائزا بفارق 20 نقطة.

وكان برادلي بيل أفضل مسجل في صفوف ويزاردز مع 31 نقطة واضاف جيروم روبنسون 16.

يانيس يتألق

وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على أتلانتا هوكس 129-115 مسجلاً 27 نقطة ليصبح سادس لاعب في تاريخ ناديه يتخطى حاجز الـ11 ألف نقطة.

وأضاف يانيس 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة ليضع فريقه حداً لخسارتين متتاليتين.

وسجل أربعة لاعبين في صفوف الفائز أكثر من 10 نقاط.

وبات في حوزة باكس 10 انتصارات مقابل 6 هزائم هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

اما أفضل مسجل في صفوف أتلانتا فكان دياندريه هانتر مع 33 نقطة وأضاف جون كولينز 30 نقطة اي انهما ساهما بأكثر من نصف نقاط فريقهما.

فوز تورونتو على بايسرز

وتغلب تورونتو رابتورز بطل عام 2019 على أنديانا بايسرز 107-102 على الرغم من غياب نجميه الكاميروني باسكال سياكام المصاب في ركبته وكايل لوري المصاب في ابهام القدم، لكنه اعتمد على اوجي انونوبي الذي سجل 30 نقطة مع 8 متابعات.

واكتسح بوسطن سلتيكس منافسه كليفلاند كافالييرز 141-103 بفضل تألق جايلين براون الذي بات اول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يسجل 30 نقطة في اقل من 20 دقيقة وقد حدث ذلك خلال الربع الثالث من المباراة ليضع حدا لثلاث هزائم لفريقه. وأنهى براون المباراة بتسجيله 33 نقطة.

وفي مباراتين آخريين، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على نيويورك نيكس 116 - 113، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 107-104.