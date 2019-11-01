لينارد الغائب عن خسارة الاربعاء ضد يوتا جاز لحاجته الى الراحة، التقط أيضا 12 متابعة ليحقق اول ثنائية مزدوجة "دابل دابل" هذا الموسم.

قال لينارد الذي حمل الوان سبيرز سبعة مواسم بين 2011 و2018 وتوج معه بلقب الدوري في 2014 "أملك قلب بطل وحاولت البقاء مركزا".

وهذه المرة الثالثة في خمس مباريات يسجل لينارد 30 نقطة أو أكثر، بعد انتقاله الحر وقيادته تورونتو رابتورز الى اللقب الاول في تاريخه.

وقال غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز الذي منح لينارد فرصة المشاركة في الدوري عام 2011 "عندما جلبناه في الدرافت، لم نكن ندرك انه سيصبح كواهي لينارد. كما هو الحال مع مانو (الارجنتيني جينوبيلي). لا نعرف ابدا كيف سيتطور اللاعب وأين سيصل. لكن منذ البداية كانت طريقة عمل كواهي مثالية".

في المقابل، سجل ديمار ديروزان 29 نقطة لسبيرز الذي مني بخسارته الاولى واضاف ديريك وايت 20 نقطة، ليتعرض سبيرز لخسارته الاولى بعد ثلاثة انتصارات.

وبعد نجاحات عدة مع سبيرز، تدهورت علاقة لينارد مع فريقه السابق، فانتقل في تموز/يوليو 2018 الى توروتتو ضمن صفقة شهدت رحيل دي روزان الى تكساس.

ولعب لينارد دورا رئيسا في قيادة تورونتو الى لقبه الاول في تاريخه، عندما تخطى غولدن ستايت ووريرز القوي 4-2. لكن هذا اللقب لم يكن كافيا لبقاء لينارد في كندا.

في المقابل، أقصي سبيرز من الدور الاول في الـ"بلاي أوف" أمام دنفر ناغتس.

وقال دوك ريفرز مدرب كليبرز إن لينارد لم يصبح بين أفضل لاعبي الدوري عن طريق الصدفة. يعمل لينارد بجهد كبير داخل وخارج ارض الملعب.

تحدث ريفرز عن لينارد الذي سجل 25 نقطة في الشوط الثاني "مشواره رائع من نقطة البداية حتى الوقت الراهن. كل لاعب شاب يملك فرصة مشاهدته يلعب، يجب أن يفهم ان التطور لا يحصل سوى بالعمل".

وقبض كليبرز على مكامن المباراة باكرا بتقدمه 9-1، وبقي في الصدارة 64-55 قبل 6,55 دقائق على انتهاء الربع الثالث. وسجل لينارد خمس نقاط من أصل عشر في هذه السلسلة، بينها سرقة الكرة من ديروزان وسحق الكرة داخل السلة.

واقترب سبيرز خمس نقاط من ضيفه في نهاية الربع الثالث، قبل ان يسجل كليبرز 11 من أصل أول 13 نقطة مطلع الربع الثالث. قلص سبيرز مجددا الفارق الى اربع نقاط 97-93 في نهاية المباراة، لكن كليبرز صمد ليحقق فوزه الرابع مقابل خسارتين.



أفضل بداية للاعب جديد

وسجل اللاعب الجديد غير القادم من الدرافت كندريك نان 28 نقطة ليقود ميامي هيت الى الفوز على أتلانتا هوكس 106-97.

ويتألق نان (24 عاما) بشكل كبير واصبح اول لاعب جديد غير قادم من الدرافت يسجل 112 نقطة في أول خمس مباريات من تاريخ الدوري. وكان كوني هوكنز قد سجل 105 نقاط لفينيكس صنز في اول خمس مباريات من موسم 1969-1970.

قال نان، لاعب سانتا كروز ووريرز السابق في دوري "ان بي ايه جي ليغ"، الذي سجل 14 نقطة في الربع الثالث "هذا أمر سوريالي نوعا ما... كل ما كنت احتاجه هو (الحصول على) فرصة". وسجل نان 24 نقطة على الاقل ثلاث مرات في أول خمس مباريات ليمامي.

وحقق نيو اورليانز بيليكانز فوزه الاول على ضيفه دنفر ناغتس 122-107. برز لاعب الارتكاز جليل أوكافور بتسجيله 26 نقطة، وأضاف براندون اينغرام 25 نقطة.

وكان بيليكانز قد خسر اول اربع مباريات أمام تورونتو ودالاس وهيوستن وغولدن ستايت في ظل غياب موهبته الجديدة زايون وليامسون حتى كانون الاول/ديسمبر بسبب الاصابة.