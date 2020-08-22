ليلارد سيكون جاهزاً لمواجهة ليكرز من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 20:13 0:49 دقيقة سيشارك نجمُ بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد إلى جانبِ فريقه في المباراة الثالثة التي تجمعه بلوس أنجليس ليكرز ضمن الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي. تقارير إخبارية بورتلاند ترايل بلايزرز لوس أنجليس ليكرز داميان ليلارد -آخر الفيديوهات 1:42 دقيقة مبابي: "باريس سان جيرمان سيعتمد طريقته المعتادة" 3:39 دقيقة توتنهام ينتصر ودياً على إبسويتش تاون 4:58 دقيقة أياكس يحقق فوزاً كبيراً على ريد بول سالزبورغ 0:49 دقيقة ليلارد سيكون جاهزاً لمواجهة ليكرز 2:44 دقيقة بافار: "وصول باريس سان جيرمان للنهائي مستحق" 16:16 دقيقة فليك يحذّر من خطورة هجوم باريس سان جيرمان 0:46 دقيقة ماركيز يواصل الغياب "لشهرين أو ثلاثة أشهر" 0:35 دقيقة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان 0:44 دقيقة كومان لن يدخر جهداً للظفر باللقب 0:40 دقيقة 3 آلاف شرطي لحفظ الأمن في باريس خلال نهائي الأبطال