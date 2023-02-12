وكان دينيس شرودر أفضل المسجلين لدى ليكرز برصيد 26 نقطة، فيما أحرز الياباني روي هاتشيمورا 16 نقطة، ودانجيلو راسل الوافد الجديد بصفقة اللحظات الأخيرة 15 نقطة مع خمس متابعات وست تمريرات حاسمة. أما أنتوني ديفيس فكانت وتيرته هادئة في التسجيل مع 13 نقطة.

وفقدت المباراة بعضاً من بريقها بغياب جيمس الذي يعاني من ألم في الكاحل بعد أقل من أسبوع من دخوله التاريخ كأفضل المسجلين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، وغياب نجم ووريرز المصاب أيضاً ستيفن كوري.

وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز 97-89، أتلانتا هوكس على سان انتونيو سبيرز 125-106، نيويورك نيكس على يوتا جاز 126-120، وساكرامنتو كينغز على دالاس مافريكس 133-128 بعد التمديد.

كما خسر تشارلوت هورنتس من دنفر ناغتس 105-119، وأورلاندو ماجيك من ميامي هيت 103-107 بعد التمديد، بينما فاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بايسرز 127-113 وسقط بروكلين نتس أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 98-101.