ورغم تسجيل ليبرون جيمس 31 نقطة، 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب ليكرز الخسارة العاشرة هذا الموسم مقابل 22 فوزًا في المركز الثالث في الغربية.

وكان برادلي بيل وراسل وستبروك الأفضل من جانب الضيوف على ملعب "ستايبلس سنتر" حيث سجل الأول 33 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة مقابل 32 نقطة،14 متابعة و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودان ويزاردز إلى الفوز الخامس توالياً.

ولن تكون الأمور أسهل على ليكرز الذي يستمر غياب نجمه أنتوني ديفيس عن صفوفه، إذ يحل تالياً على جاز متصدر الدوري والغربية الأربعاء.

وقاد دونوفان ميتشل جاز إلى فوزه الـ25 هذا الموسم مقابل 6 هزائم بتسجيله 23 نقطة أضاف اليها 8 تمريرات حاسمة.

كما سجل كل من الأسترالي جو اينغليس وجورج نيانغ 21 نقطة والفيليبيني-الاميركي جوردان كلاركسون 20 نقطة بعد دخولهم من دكة البدلاء ليساهموا في قيادة يوتا جاز الى الفوز ال21 في آخر 23 مباراة.

أحرز كلارسكون خمس ثلاثيات، أربع لمايك كونلي الذي أنهى اللقاء مع 15 نقطة، ثلاث لميتشل ليساهموا في تسجيل جاز 28 رمية من خلف القوس في رقم قياسي للنادي.

وشهدت المباراة بلوغ سبعة لاعبين من جاز عتبة العشر نقاط على الأقل.

أما من جانب هورنتس كان غوردان هايوارد والناشئ لاميلو بول الأفضل مع 21 نقطة لكل منهما، إلا أن الأول خرج من الملعب في الربع الرابع لإصابة في يده ليمنى الفريق بنكسة في أولى مبارياته من أصل ست خارج قواعده.

وبقي هورنتس في مطاردة يوتا قبل أن يمسك الأخير بزمام الأمور في الربع الرابع.

مافريكس من العاصفة إلى الانتصارات

في تكساس، سجل تيم هاردواي 29 نقطة من دكة البدلاء والسلوفيني لوكا دونتشيتش 21 نقطة ليقودان دالاس مافريكس الذي قدم أحد أفضل مبارياته على الصعيد الدفاعي للفوز 102-92 على ممفيس غريزليز.

وخاض مافريكس مباراته الأولى بعد غيابه لثمانية أيام عن المنافسات وتحديدًا منذ 14 شباط/فبراير، بسبب العاصفة الثلجية المدمرة التي ضربت دالاس ما أدى إلى تأجيل مباراتين للفريق.

كما ساهم جايلن برونسون ب19 نقطة من مقاعد الاحتياط على ملعب "أميريكان إيرلاينز سنتر" أضاف اليها جوش ريشاردسون 17 ليحقق مافريكس فوزه الخامس في آخر ست مباريات.

وصنع مافريكس فارق عشر نقاط في القسم الأول من الربع الافتتاحي ولم ينظر وراءه.

فيما كان جا مورانت الأفضل من جانب الضيوف مع 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة لم تكن كافية لتجنيب غريزليز ثاني خسارة تواليًا وثاني أسوأ سجل تهديفي هذا الموسم (90 في الخسارة امام كليفلاند كافالييرز الشهر الفائت).

كما حقق من جانب غريزليز ديسمون باين 12 نقطة، و11 لكل من الكندي-الاميركي براندون كلارك والليتواني جوناس فالانسيوناس الذي أضاف 15 متابعة.

في فينيكس، سجّل ديفن بوكر 34 نقطة ليقود صنز لفوزه الثاني عشر في مبارياته الـ14 الأخيرة عندما أسقط ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-100.

أضاف دي أندري أيتون 19 نقطة ليساهم في سيطرة صنز على خصمه لاسيما في الشوط الثاني حيث سجل الفريق 37 نقطة في الربع الثالث مقابل 17 فقط لبلايزرز.

ويحتل صنز المركز الرابع في الغربية مع 20 فوزًا مقابل 10 هزائم.

وكان داميان ليلارد الأفضل من جانب الخاسر مع 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة، إلا أن فريقه سقط للمباراة الثانية تواليًا بعد سلسلة من ستة انتصارات كانت الأفضل له هذا الموسم.

وكان ليلارد أحدث ضجة قبل ساعات من المباراة بتهجمه على إدارة مينيسوتا تمبروولفز لتعيينها كريس فينش مدربًا جديدًا للنادي خلفًا للمقال راين سوندرز، بدلاً من ديفيد فانتربول مساعد الأخير والذي أمضى سبعة مواسم مساعدًا في بلايزرز.

كما ساهم ناسير ليتل بـ18 نقطة لبلايزرز مقابل 11 لغاري ترنت و10 لكارميلو أنتوني. كما ساهم اينيس كانتر بـ15 متابعة لبورتلاند علمًا أن الفريق سجّل 12 رمية ثلاثية من 39 محاولة.

وفي أبرز المباريات الأخرى، حقق ميامي هيت وصيف الموسم الماضي فوزه الثالث تواليًا بتفوقه 108-94 على اوكلاهوما سيتي ثاندر، كما فاز شيكاغو بولز على هيوستن روكتس 120-100.