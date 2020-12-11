ليكرز يواصل التحضير للموسم الجديد من قبل beIN SPORTS December 11, 2020 14:27 0:42 دقيقة يواصل لوس أنجليس ليكرز تدريباته الإعدادية للموسم المقبل، من دوري كرة السلة الأمريكي. تقارير إخبارية لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة مورينيو أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر نوفمبر 0:32 دقيقة ريفر بلايت يضع قدماً في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 0:22 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين لانوس وإنديبيندينتي 0:44 دقيقة فرنانديز لاعب الشهر في الـ"بريميرليغ" 0:29 دقيقة خيمينيز يقوم بزيارة رفاقه في ولفرهامبتون 3:16 دقيقة الأندية المصرية تتأهب لعودة الدوري 0:00 دقيقة صلاح يدخل سباق التواجد في تشكيلة العام 2:03 دقيقة اختيار ليبرون جيمس شخصية العام 0:42 دقيقة ليكرز يواصل التحضير للموسم الجديد 0:35 دقيقة كليبرز يمدد تعاقده مع بول جورج