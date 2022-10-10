المباراة شهدت غياب نجم ليكرز ليبرون جيمس بقرار من المدرب لكن نجم ليكرز الآخر أنتوني ديفيس تكفل بالمهمة بإحرازه لثمان وعشرين نقطة وعلى الجهة المقابلة كان جوردان بول أفضل مسجل في صفوف حامل اللقب غولدن ستيت بخمس وعشرين نقطة فيما أضاف النجم ستيفن كيري أربعا وعشرين نقطة لكن الغلبة في النهاية كانت لليكرز مكبدا ووريورز خسارته الأولى في الموسم الإعدادي.

من جهته فاز شيكاغو بولز على مستضيفه تورونتو رابتورز 115-98.

وكان أفضل مسجل في صفوف بولز هو ديمار ديرو زان بإحدى وعشرين نقطة وثمان تمريرات حاسمة وثمان متابعات وفي صفوف رابتورز سجل باسكال سياكام ثماني عشرة نقطة وتسع متابعات لتنتهي المواجهة بفوز بولز الثاني على التوالي فيما تلقى رابتورز خسارته الثانية تواليا.

كما حقق ساكرامنتو كينغز انتصاره الثاني في الموسم الإعدادي بفوزه على بورتلاند تريل بليزرز 126-94.

لاعبو ساكرامنتو أنهوا الربع الأول متقدمين بفارق اثنتي عشرة نقطة، وفرضوا أفضليتهم على كافة أطوار المواجهة ليحافظوا على تقدمهم حتى النهاية، بفضل أدائهم الجماعي حيث سجل ثمانية من لاعبيهم نقاطاً مزدوجة، ليضمنوا فوزهم الثاني في المباريات التحضيرية، فيما تكبدت كتيبة بورتلاند تريل بليزرز خسارة ثالثة في آخر أربع مباريات.