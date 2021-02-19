ليكرز يعلن عن فترة غياب ديفيس عن الملاعب من قبل beIN SPORTS February 19, 2021 14:32 0:56 دقيقة أعلن لوس أنجليس ليكرز أن لاعبه أنتوني ديفيس سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع بسبب الإصابة. تقارير إخبارية لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين أنتوني ديفيس -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة العربي يعلن عن إصابة هالغريمسون بـ"كوفيد-19" 0:59 دقيقة ريس جيمس في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:29 دقيقة أياكس يقلب الطاولة على ليل 6:19 دقيقة رينجرز يخرج منتصراً من معركة أنتويرب 2:43 دقيقة نابولي يسقط في غرناطة 3:33 دقيقة أرسنال يكتفي بالتعادل مع بنفيكا 3:00 دقيقة روما يكسب أسبقية هامة أمام سبورتينغ براغا 4:42 دقيقة توتنهام يقطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي 4:40 دقيقة النجم الأحمر ينتزع تعادلاً دراماتيكياً من ميلان 2:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي