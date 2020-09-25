

وساهم أنطوني ديفيس وليبرون جيمس في تسجيل 60 نقطة لليكرز بينها 34 للأول و26 للثاني مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، في حين كان الكندي جمال موراي أفضل المسجلين في صفوف ناغتس مع 32 نقطة بينها 16 في الشوط الأول و8 تمريرات حاسمة، في حين فرض ليكرز رقابة على الصربي نيكولا يوكيتش فاكتفى بتسجيل 16 نقطة فقط.

وسبق لدنفر أن عاش السيناريو ذاته في سلسلتيه أمام يوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز في الدورين السابقين عندما خسر المباراة الرابعة ويتخلف بنتيجة 1-3 قبل أن يقلب الأمور في صالحه إلى فوزين تاريخيين.

وتقدّم ليكرز 37-30 في نهاية الربع الأول ثم وسّع الفارق إلى 12 نقطة، لكن ناغتس ردّ بقوة مقلّصا الفارق إلى نقطتين فقط في نهاية الشوط الأول (60-55).

وكان اللعب سجالا في الربع الثالث حيث دانت السيطرة في بدايته لليكرز قبل أن يضرب ناغتس في أواخره ويسجل 11 نقطة مقابل 4 لمنافسه مقلّصا الفارق إلى 3 نقاط (87-84).

واستهل ليكرز الربع الأخير بتسجيله النقاط الست الأولى وبقي ناغتس على مقربة منه لكن لاعبيه أهدروا آخر خمس تسديدات لهم ليخرج ليكرز بالفوز الثالث.

يذكر أن الفائز سيواجه ميامي هيت أو بوسطن سلتكيس في نهائي الدوري علما بأن الأول يتقدم على الثاني بنيتجة 3-1 أيضا.





