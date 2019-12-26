وخسر ليكرز أمام غريمه كليبيرز 106-111.

وشهدت مباراة الأربعاء في الدوري، مواجهات قوية بين نجوم اللعبة، لاسيما ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس في صفوف ليكرز، وكواهي لينارد وبول جورج في كليبيرز.

وقاد لينارد فريقه إلى تجديد الفوز على الغريم ليكرز للمرة الثانية هذا الموسم، بعد المباراة الافتتاحية للدوري في تشرين الأول/أكتوبر. وسجل لينارد الآتي إلى لوس أنجليس هذا الموسم بعدما قاد تورونتو رابتورز في الموسم الماضي إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، 35 نقطة أضاف إليها 12 متابعة.

وكان لينارد (28 عاماً)، أفضل مسجل في المباراة التي بدأها جيمس بأداء متواضع على الصعيد الهجومي، لكنه أنهاها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "تريبل دابل"، مع 23 نقطة وتسع متابعات وعشر تمريرات حاسمة.

ورغم البداية المتواضعة لجيمس، تمكن فريقه بفضل ديفيس (24 نقطة وست متابعات) وكايل كوزما (أفضل مسجل للفريق مع 25 نقطة)، من التفوق في المراحل الأولى من المباراة، لاسيما في الربع الثاني الذي أنهاه بنتيجة 30-20، وعزز تقدمه ليتقدم بفارق 15 نقطة في بداية الثالث.

لكن كليبيرز الذي فاز بالمباراة الأولى بين الفريقين على أرضه، أصر على تكرار الفوز في ملعب غريمه، وقلص الفارق بشكل تدريجي، إلى أن تقدم بنتيجة 104-103 قبل 3:29 دقائق على نهاية المباراة بفضل رمية حرة للاعبه لو وليامس.

وتمكن كليبيرز من الحفاظ على الفارق حتى صافرة النهاية، بعدما سجل له لينارد في الربع الأخير 11 نقطة. كما تدخل زميله باتريك بيفيرلي بشكل حاسم قبل 3.6 ثوانٍ على النهاية، بتصديه لمحاولة ثلاثية من جيمس كانت كفيلة بمعادلة الأرقام (109-109) في ما لو نجح بتسجيلها.

وحقّق كليبيرز فوزه الثالث في آخر خمس مباريات، والـ23 مقابل 10 هزائم هذا الموسم، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية خلف دنفر ناغتس الذي تلقى الأربعاء أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز، خسارته التاسعة (مقابل 21 فوزاً)، وذلك بنتيجة 100-112.

وبقي ليكرز مرتاحاً في صدارة المنطقة الغربية، اذ تلقى الخسارة السابعة مقابل 24 فوزاً، ويبقى صاحب ثاني أفضل سجل خلف ميلووكي.

وفي بقية المباريات، تمكن غولدن ستايت ووريرز من الفوز على هيوستن روكتس 116-104، بينما تغلب بوسطن سلتيكس على مضيفه حامل اللقب تورونتو رابتورز 118-102 و سقط ميلووكي باكس أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-121.