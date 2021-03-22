ومن دون جيمس الذي تعرض لإصابة في الكاحل أمام أتلانتا هوكس السبت، لم يتمكن لاعبو ليكرز من إيقاف المد الهجومي لصنز، فسجل ديفن بوكر ولاعب الارتكاز العملاق دياندريه أيتون من باهاماس 26 نقطة لكل منهما، وحقق كريس بول "تريبل - دابل" مع 11 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة في مباراة لم تعرف سوى تقدم أصحاب الأرض.

وهو الفوز الثامن لصنز في مبارياته العشر الأخيرة، وعزز به مركزه الثاني في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 13 خسارة.

وعانى ليكرز لإيجاد إيقاعه الهجومي، في حين يتوجب على مدربه فرانك فوغل أن يجد "هوية جديدة" له، بانتظار عودة جيمس.

وتحمل مونترزل هاريل عبء الهجوم، فسجل 23 نقطة، وأضاف دنيس شرودر 22، ضمن نسبة نجاح عن الرميات لم تتخط 41,2 في المئة.

وأصر فوغل على منح فريقه الثقة كاملة، وقال "أنا متفائل"، مضيفا "أعتقد أن اللاعبين صارعوا في هذه الأمسية. لم نسدد بشكل جيد، ولكن أعتقد أننا لعبنا على مستوى عال".

وأردف مشيرا إلى غياب جيمس "سنحتاج لبعض الوقت لتعديل الأمور ومعرفة من أين تأتي التسديدات، وما ستكون عليه هويتنا الجديدة".

وفي وقت لم يتم الإفصاح عن موعد عودة "الملك" إلى الملاعب، صرح فوغل قبل المباراة أنه لا يعتمد على تعافي سريع.

وقال "هذه الإصابات تحتاج إلى الوقت للتعافي"، و"إنها (الاصابات) تتعافى ببطء. نتحضر لكي نكون من دونه إلى أجل غير مسمى".

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية بشق النفس على مضيفه نيويورك نيكس 101 - 100 بعد التمديد، بفضل رميتين حرتين للاعبه توبياس هاريس قبل 5,3 ثوان من صافرة النهاية.

وأنهى هاريس المباراة مع 20 نقطة، فيما كان زميله شايك ميلتون أفضل مسجل في صفوف الفريق مع 21، وأضاف العائد الاسترالي بن سيمونز 16 نقطة بعدما غاب لمباراة واحدة بسبب الإصابة.



وأثار الخطأ الذي تعرض له هاريس من لاعب نيكس جوليوس راندل موجة من الاعتراضات على الحكام، إلا أن هاريس حافظ على أعصابه وسجل رمتي الفوز.

وحصل راندل على فرصة لتعويض ما ارتكبه وخطف الفوز لنيكس، إلا ان رميته الاخيرة قبل صافرة النهاية لم تجد طريقها الى السلة.

وعبّر راندل أبرز المسجلين في صفوف نيكس مع 24 نقطة، منها ثلاثية قبل 6 ثوانٍ من نهاية الوقت الأصلي فرضت التعادل 86 - 86 ووقتا اضافيا، عن غضبه بعد المباراة بسبب قرار الحكام، قائلا "نعم، الامر سخيف".

وتابع "يتوجب عليهم (الحكام) القيام بعمل أفضل. تحصل العديد من المباريات بهذه الطريقة.

من ناحيته، أكد هاريس أنه حاول القيام بما يفعله دائما، مشيرا إلى أنه أراد "فقط الفوز في المباراة، لأننا واجهنا الكثير من الأمور"، مضيفا "قلت لنفسي: يا رجل، علينا أن نسجل ونفوز بالمباراة".

وحافظ سفنتي سيكسرز على صدارة المنطقة الشرقية برصيد 30 فوزا مقابل 13 خسارة أمام وصيفه بروكلين نتس الفائز على واشنطن ويزاردز 113 - 106، بفضل تألق نجميه كايري إيرفينغ صاحب 28 نقطة وجيمس هاردن مع 26.

ورفع نتس رصيده إلى 29 فوزا و14 هزيمة في المركز الثاني للشرقية.

وخاض بلايك غريفين مباراته الأولى مع نتس منذ انضمامه اليه كلاعب حر، وسجل سلته اليتيمة في الربع الرابع، فيما أضاف زميله نيكولاس كلاكستون 16 نقطة.

وقلب نتس تخلفه في الربع الأول 6-20 إلى فوز، فيما لم تحل "تريبل - دابل" نجم ويزاردز راسل ويستبروك مع 29 نقطة و13 متابعة و13 تمريرة حاسمة في منع الخسارة عن فريقه.

وفي هيوستن، خسر روكتس أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 112 - 114، في مباراة تألق خلالها لاعب الفريق الضيف الكندي الشاب لو دورت بتسجيله 23 نقطة وبصدة "بطولية" في الثواني الأخيرة أمام جون وول.

وتقدم أوكلاهوما بفارق نقطة عندما فشل دورت في تسجيل ثلاثية، ليحصل روكتس على الكرة المرتدة قبل 15,8 ثانية من النهاية، وبعدما تجاوز وول منافسه الكندي في طريقه الى السلة تمكن الاخير من ضرب الكرة من الخلف من دون خطأ، مانعا تمريرة قبل 9 ثوان من الصافرة.

وهي الخسارة الـ 20 تواليا لفريق روكتس القابع في المركز 14 في المنطقة الغربية (11 فوزا مقابل 30 هزيمة).

