

وجاءت عودة الثنائي الأشهر في ليكرز، قبل أقل من شهر على الموعد المحدد لاستئناف الموسم الذي من المفترض أن يقام حتى نهايته في مدينة أورلاندو.

وظهر الثنائي جيمس وديفيس في حالة جاهزية بدنية مكتملة وقاما بأداء بعض التدريبات الفردية والجماعية.

