وقدّم ليكرز الأكثر تتويجاً في الدوري مع سلتيكس أفضل مباراة له منذ بداية الموسم الحالي، فبداً بطل عام 2020 صلباً دفاعياً وفعّالاً هجومياً، ليرد بقوة على الانتقادات التي طالت مدربه فرانك فوغل فيما وقف نجم الفريق ليبرون جيمس مدافعاً عنه.

تقدم ليكرز الذي حقق فوزه الـ 133 في 296 مواجهة بينه وبين سلتيكس، أمام ناظري الثنائي الشهير المغنية جينيفير لوبيز وصديقها الممثل بن أفليك بـ 20 نقطة في فترة من المباراة.

سجل جيمس 30 نقطة وأضاف "السام" راسل ويستبروك 24 نقطة و16 مرتدة، ليعزز ليكرز رصيده في المركز السادس للمنطقة الغربية مع 13 فوزاً مقابل 12 هزيمة.

وساهم أنتوني ديفيس بـ 17 نقطة و16 مرتدة للفريق الفائز، فيما أضاف تالن هورتون-توكر 12 نقطة.

وهي المرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي يسجل فيها "الملك" جيمس 30 نقطة أو أكثر، وذلك منذ عودته إلى الملاعب في الأسبوع الماضي بعدما خضع لبروتوكول فيروس كورونا بسبب نتائج اختبارات متضاربة.

قال جيمس "لقد مررنا بالكثير من اللحظات الجيدة هذه الأمسية ونريد الاستمرار في تعزيز ذلك. هناك الكثير الذي يمكننا تطويره، لكن الليلة كانت واحدة من أفضل المباريات التي خضناها حتى الآن".

وأضاف "لسوء الحظ، لم ألعب بالقدر الذي أريده هذا الموسم، لكنني شعرت بحالة جيدة الليلة".

وختم "اختارني زملائي في الفريق وحاولت دفعهم إلى الأمام. آمل في أن نتمكن من الاستمرار في المستقبل المنظور".