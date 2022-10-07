وفي غياب الثلاثي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس وراسيل ويستبروك بقرار من المدرب، فشل عناصر ليكرز في التصدي لتمبروولفز الذي قاده الثنائي أنتوني إدواردس ودي انجليو راسيل.

وقلب مينيسوتا تأخره بفارق ثلاث نقاط نهاية الربع الأول، إلى هجوم كاسح في الربعين الثاني والثالث، في طريقه نحو تحقيق انتصار كبير بفارق خمس عشرة نقطة مسجلا انتصاره الثاني على التوالي.

الخسارة الثانية توالياً لنتس

وتلقى بروكلين نتس خسارته الثانية توالياً بسقوطه على أرضه أمام ميامي هيت بثمانين نقطة مقابل مئة وتسع، ورغم تألق نجم نتس، كيفين دورانت، باثنتين وعشرين نقطة، غير أنه فريقه فشل في احتواء الهجوم القوي لميامي خاصة في النصف الأول الذي أنهاه متقدما بفارق ثماني عشرة نقطة وبفضل جهود بام أديبايو وجمال كين وكايل لوري نجح هيت في المحافظة على أفضليته في النصف الثاني.

