ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل 7.

ومرة جديدة كان انتوني ديفيس نجم المباراة بلا منازع بتسجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث سمحت لفريقه بالابتعاد في النتيجة. كما اعتمد الفريق على مساهمة فعالة أيضاً من نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي سجل 21 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات ومن الألماني دينيس شرودر مع 20 نقطة.. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دياندريه أيتون مع 22 نقطة و11 متابعة، في حين استمرت معاناة نجم الفريق كريس بول من اصابة في كتفه ليكتفي بـ7 نقاط و6 تمريرات حاسمة.

وظلت النتيجة متكافئة طوال الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ليكرز 43-40، بيد أن الربع الثالث كان حاسماً لأصحاب الأرض الذين سجلوا 33 نقطة في 12 دقيقة.

باكس بلا رحمة



في المقابل، بات ميلووكي باكس على بعد خطوة واحدة من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية بتقدمه على ميامي هيت بفوزه الكبير عليه 113-84.

ويمكن لباكس حسم النتيجة نهائياً السبت في حال فوزه في المباراة الرابعة.

واعتمد باكس على اللعب الجماعي ليحقق الفوز وتحديداً على الثلاثي المكون من كريس ميدلتون (22 نقطة) وهوليداي (19) واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (17 نقطة ومثلها متابعات).

وقال النجم اليوناني بعد المباراة "لم تكن المباراتان الأخيرتان سهلتان. بطبيعة الحال، تقدمنا بفارق 30 نقطة لكن الأمور لم تكن بهذه البساطة. عندما نركز، نلعب ككتلة واحدة، نستمتع ونتمتع بالصلابة نستطيع أن نحقق أشياء رائعة كما فعلنا في المباريات الثلاث حتى الآن".

يوكيتش في القمة



وفي مباراة ثالثة، أثبت لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش لماذا هو مرشح لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري هذا العام بقيادته دنفر ناغتس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-115 بفضل تسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة ليتقدم فريقه 2-1 في السلسلة.

وتألق في صفوف الفائز أيضاً أوستن ريفرز الذي سجل 21 نقطة بينها 16 في مطلع الربع الأخير بينها أربع ثلاثيات. في المقابل، لم تنفع النقاط الـ13 التي سجلها داميان ليلارد لبورتلاند في الدقائق الأربع الأخيرة لإبعاد الخسارة عن فريقه علماً بأنه سجل 37 نقطة في المباراة. كما سجل سي جاي مكولوم 22 نقطة للخاسر.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين السبت.





