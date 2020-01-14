وفي ظل غياب النجم الآخر أنتوني ديفيس المصاب في قاعدة العمود الفقري وراجون روندو المصاب بإصبع يده، تفوق لوس أنجليس ليكرز بسهولة 128-99.

ولحق كافالييرز بإيقاع مضيفه في الربعين الأول (27-21)، والثاني (21-26)، بيد أن ليبرون أخذ الأمور على عاتقه في نهاية الثالث ومطلع الرابع حيث سجل 14 من نقاطه الـ31 إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

وتخطى "الملك" جيمس الذي أحرز لقب الدوري مع كليفلاند في 2016، اللاعب إيزياه توماس في المركز الثامن على لائحة الممررين التاريخيين، وقد ساعده في مهمته البديل العملاق دوايت هاورد صاحب 21 نقطة و15 متابعة و6 كرات ساحقة "دانك".

في المقابل، كان كيفن لوف الافضل لدى الخاسر مع 21 نقطة و11 متابعة، وأضاف لاعب الارتكاز تريستان تومسون 17 نقطة و10 متابعات.

وعزز ليكرز صدارته للمنطقة الغربية مع 33 فوزاً و7 هزائم، بفارق 6 انتصارات عن دنفر ناغتس ويوتا جاز، فيما يقبع كليفلاند بفارق مركزين عن ذيل ترتيب المنطقة الشرقية (12 فوزاً و28 هزيمة).

وفي صدارة الترتيب العام للدوري، يبتعد ليكرز بفارق فوزين عن ميلووكي باكس (35 فوزاً و6 هزائم).

سلتيكس يحتفظ بوصافته للمنطقة الشرقية

واحتفظ بوسطن سلتيكس بوصافته للمنطقة الشرقية، بفوزه على شيكاغو بولز 113-101. وتحقق فوز سلتيكس بفضل لعبه الجماعي فسجل ستة لاعبين 10 نقاط أو أكثر تقدمهم جايسون تاتوم مع 21 نقطة.

وسيطر سلتيكس على المباراة منذ بدايتها، ووصل تقدمه في بعض فتراتها إلى 18 نقطة. وقال تاتوم بعد المواجهة "من الجميل أن يساهم الجميع بالتسجيل. الجميع سعيد من نجاح الآخر".

إنديانا يتجاوز فيلادلفيا

وعلى غرار ما قام به قبل أسبوعين، تفوق إنديانا بيسرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-95، ملحقا به الخسارة السادسة توالياً خارج ملعبه.

وهذه سلسلة سيئة لفيلادلفيا الذي تراجع إلى المركز السادس في المنطقة الشرقية لمصلحة إنديانا الخامس، في ظل غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد الذي أصيب في بنصر يده ويفتقده فريقه منذ ثلاث مباريات.

وكان فيلادلفيا الذي برز في صفوفه الأسترالي بن سيمونز (24 نقطة و14 متابعة)، وجوش ريتشاردسون (23 نقطة)، قد تقدم بفارق 11 نقطة في الربع الثالث، لكن إنديانا قلب تأخره بفضل مالكولم بروغدون (21 نقطة و9 تمريرات حاسمة و7 متابعات) الذي خاض 8 دقائق فقط منذ 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي بسبب المرض، وتي جاي وارن الذي سجل 21 نقطة، بينها مرتدة خاطفة قبل 29 ثانية إثر ثلاثية خاطئة من توبياس هاريس صاحب 15 نقطة و11 متابعة لفيلادلفيا.

قال نايت ماكميلان مدرب بيسرز "أعتقد أنه فوز جيد نظراً لأننا لم نقدم ما يكفي في هذه المباراة".

وضرب الكندي الشاب شاي غيلغيوس-ألكسندر بقوة عندما حقق الـ"تريبل دابل" الأول في مسيرته وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 117-104.

بعمر 21 عاما و185 يوما، أصبح غيلغيوس-ألكسندر أصغر لاعب في تاريخ الدوري يحقق "تريبل دابل" (أكثر من 10 في ثلاث فئات احصائية) تتضمن على الأقل 20 متابعة، إذ بلغ رصيده 20 نقطة و20 متابعة و10 تمريرات حاسمة، متفوقاً على رقم العملاق السابق شاكيل أونيل (21 عاما و250 يوما).

وفي موسمه الثاني في الدوري بعد قدومه من لوس أنجليس كليبرز، يقدم اللاعب الصاعد بقوة مستويات لافتة مع أوكلاهوما سيتي، ويساهم بشكل كبير في حلوله سابعا ضمن منطقته الغربية.

قال غيلغيوس-ألكسندر "تحداني المدرب قبل المباراة للحصول على أرقام مميزة.. يعرف قدراتي، وأردت خوض التحدي شخصيا".

وانضم إلى موزع أوكلاهوما سيتي السابق راسل وستبروك، الجناح الوحيد في آخر 30 موسما يحقق "تريبل دابل" مع 20 متابعة. وكان الإيطالي دانيلو غاليناري أفضل مسجل لدى الفائز مع 30 نقطة بينها 3 ثلاثيات.

