فبعد خسارة على أرضه أمام بورتلاند سبقها تكريم ضخم لبراينت الذي توفي بعمر الحادية والأربعين مع ابنته وسبعة آخرين في حادث تحطم مروحية في لوس انجليس، حقق ليكرز فوزا دون نكهة على ساكرامنتو.

لكن في ملعب "ستيبلز سنتر" الثلاثاء، ضرب ليبرون بقوة وسجل 5 ثلاثيات متتالية في أول 3 دقائق ونصف من الربع الأخير، ليرفع تقدم فريقه من 87-77 الى 108-87 ويحبط آمال سبيرز في إمكانية العودة إلى أجواء المباراة.

وأنهى "الملك" المواجهة برصيد 36 نقطة و9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وبلغت نسبة نجاح ليكرز بالتسديد 58,8%، ليبقي على صدارته المريحة في المنطقة الغربية (38-11) امام جاره وغريمه لوس انجليس كليبرز (35-15).

وساهم بتحقيق ليكرز الفوز انتوني ديفيس (18 نقطة)، كايل كوزما (18 نقطة)، ولاعبا الارتكاز دوايت هاورد (12 نقطة و11 متابعة) وجافايل ماكغي (14 نقطة).

قال ديفيس عن ليبرون "دخل ليبرون وسجل خمس ثلاثيات في 3 دقائق ونصف، منحنا التقدم وحسم المباراة في وقت مبكر".

تابع "نريد التأكد من النزول واللعب بطريقة دفاعية كل ليلة".

في المقابل، كان ديمار دي ديروزان أفضل مسجل لدى سبيرز مع 28 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة.



يانيس يحسم مبارزة وليامسون





وسجل أفضل لاعب في الدوري الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و17 متابعة، ليعزز صدارة فريقه ميلووكي باكس للمنطقة الشرقية والدوري، بعد فوزه على مضيفه نيواورليانز بيليكانز 120-108.

وسجل النيجيري الأصل 12 سلة من أصل 17 و9 رميات حرة من 13، أضاف إليها 6 تمريرات حاسمة، ليرفع باكس رصيده إلى 43 فوزا و7 خسارات، بعد تفوقه 42-24 في الربع الثالث.

قال يانيس "خضت مباراة جيدة لكن بمقدوري التحسّن".

ولا يزال نجم باكس يشعر بمرارة الخسارة أمام تورونتو رابتورز في نهائي المنطقة الشرقية العام الماضي، وفشله بقيادة فريقه الى نهائي الدوري للمرة الاولى منذ عام 1974، وذلك بعد ثلاث سنوات من احراز ميلووكي لقبه الاول.

لهذا السبب، لا يبدو الرقم القياسي في الدور المنتظم (73 فوزا و9 خسارات) ضمن اولويات ميلووكي. قال يانيس "سيكون جيدا إذا فزنا في 70 مباراة. هذا العمل كله سيأتي بثماره. سيكون أفضل اذا تحسنَّا في كل مباراة ونافسنا في نهائي الدوري".

وأضاف لباكس نجمه الآخر كريس ميدلتون 20 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ويسلي ماثيوز 17 نقطة واريك بليدسو 16 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان براندون اينغرام الأفضل لدى الخاسر مع 32 نقطة، فيما سجل النجم الصاعد زايون وليامسون (19 عاما) 20 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وعن مواجهة وليامسون، قال يانيس "أنا سعيد لتواجده هنا ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز. من الجيد اللعب بمواجهته. ستكون مبارزة رائعة على مدى سنوات طويلة".

وزرع جيمس هاردن 40 نقطة في سلة تشارلوت هورنتس، ليقود هيوستن روكتس الى الفوز على ضيفه 125-110.

هاردن الباحث عن إحراز لقب أفضل مسجل في الدوري للموسم الثالث تواليا، ضاف 12 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

أضاف للفائز دانويل هاوس جونيور 22 نقطة و9 متابعات، فيما سجل للخاسر كل من تييري روزيير ومايلز بريدجز 20 نقطة.

ويحتل روكتس المركز الخامس في المنطقة الغربية (32-18) وهورنتس الثاني عشر في الشرقية (16-35).

وقاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس، ثالث المنطقة الغربية، إلى الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 127-99، بتسجيله 19 نقطة و13 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

أضاف للفائز جمال موراي 20 نقطة، فيما كان داميان ليلارد أفضل مسجل لبورتلاند (21 نقطة و9 تمريرات حاسمة) وأضاف له سي جاي ماكولوم 20 نقطة.