قاد ليبرون جيمس فريقه للفوز في مباراة كل النجوم التقليدية "أول ستار" التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله سلة الحسم أمام فريق كيفن دورانت 163-160 في كليفلاند الأحد، فيما اختير ستيفن كوري صاحب 50 نقطة أفضل لاعب في المباراة.

على ملعب "روكيت مورغيدج فيلدهاوس" في كليفلاند، وأمام 19.400 متفرج، وعلى الرغم من انه لم يحطّم الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني ديفيس صاحب 52 نقطة في مباراة "أول ستار" عام 2017، إلا أن كوري حقق رقماً قياسياً جديداً للرميات الثلاثية بتسجيله 16 رمية من 27 محاولة، بسهولة تامة حيث تمكن من رمي بنجاح من خارج القوس 11 في الشوط الأوّل، في انجاز فريد من نوعه.

وحطّم كوري الرقم القياسي السابق لعدد الثلاثيات بحوزة بول جورج مع 9 رميات في عام 2016.

قال كوري "حاولت وحاولت. عندما أبدأ تزداد طاقتي. من الرائع أن أعود إلى أوهايو".

وأضاف "من الواضح أن هذه الكأس لها معنى خاص. أنا متواضع جداً ومبارك جداً وأقدّر ذلك".

ولا يعتبر ما حققه كوري غريباً للاعب الذي دخل تاريخ الدوري من أوسع أبوابه كأفضل مسجل عن الرميات الثلاثية، بعدما تجاوز هذا الموسم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله راي ألن، كما يتضمن سجل كوري الفوز بلقب الدوري 3 مرات مع غولدن ستايت ووريرز (2015 و2017 و2018)، إضافة إلى اختياره أفضل لاعب في الموسم العادي مرتين (2015 و2016).

ولم يستقبل كوري استقبال الأبطال في كليفلاند، اذ أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد اللاعب الذي حرم فريقهم كافالييرز من التتويج بلقب الدوري بخسارته في النهائيات الثلاث التي خاضها أمام ووريرز.

وفي حين اعتبر موزع اللعب ابن الـ 33 عاماً مهندس فوز فريق ليبرون، إلا أن الأخير هو من سجّل سلة الفوز من تسديدة من مسافة متوسطة أوصلت فريقه إلى 163 نقطة، وهو الرقم الذي كان يتوجب على أحد الفريقين بلوغه لإعلان فوزه.

وأنهى جيمس المولود في أوهايو، اللقاء مع 24 نقطة إلى 6 مرتدات و8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 إلى 12 مرتدة، وبرزا معاً في الربع الأخير الذي شهد منافسة محتدمة بين الفريقين.

قال جيمس الذي حقق فوزه الخامس توالياً كقائد للفريق "لم أكن لأحلم بهذه اللحظة، أفضل من الحقيقة التي حدثت للتو".

غياب دورانت و36 نقطة لإمبيد



وخاض نجم لوس أنجليس ليكرز البالغ 37 عاماً مباراة كل النجوم للمرة الـ 18 في مسيرته، ليعادل انجاز الراحل كوبي براينت، ومتخلفاً بفارق مباراة عن صاحب الرقم القياسي كريم عبد الجبار.

وانسحب لاعب ارتكاز يوتاه جاز دونوفان ميتشل (25 عاماً) والذي اختير ضمن الفريق الاحتياطي لليبرون قبل ساعات من انطلاق المباراة بعدما ألمت به وعكة صحية.

في المقابل، لم يتمكن الكاميروني جويل إمبيد ونقاطه الـ 36 إلى 10 مرتدات من الحؤول دون خسارة فريق دورانت المصاب والغائب تماماً عن المباراة لوفاة جدته الأحد.

وبرز أيضاً ديفن بوكر مع 20 نقطة ولاميلو بول (18)، فيما أضاف ديجونتي موراي 17 وأندرو هيغينز 10.

وسجل النجم الصاعد لفريق ممفيس غريزليس، جا مورانت ست نقاط لصالح فريق دورانت وكان واحداً من سبعة لاعبين شاركوا لأول مرة في مباراة "أول ستار".

وخلال فترة الاستراحة، كرمت رابطة الدوري أفضل اللاعبين على مدار تاريخ الـ "أن بي ايه" في الذكرى الـ 75 لانطلاقه.

ونال جيمس وأسطورة شيكاغو بولز، مايكل جوردان أكبر قدر من تصفيق الجماهير، إضافة إلى الراحل كوبي براينت الذي توفي بشكل مأساوي في كانون الثاني/يناير 2020 في حادث طوافة في لوس أنجليس، أسفر عن وقوع ثماني ضحايا آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما. وقد تم عرض صورة نجم ليكرز لفترة طويلة على الشاشات العملاقة.

وسبق مباراة "أول ستار" مسابقة الرميات الثلاثية السبت والتي سبق لكوري أن فاز بها عام 2021 في شيكاغو، ومع غيابه هذا العام عاد الفوز للاعب كارل-أنتوني تاونز.

