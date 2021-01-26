وسجّل "الملك" 46 نقطة في أعلى سجل تهديفي له هذا الموسم، 21 منها في الربع الأخير، وأضاف 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الانتصار العاشر تواليًا خارج الديار ويستعيد صدارة المنطقة الغربية مع 14 انتصارًا مقابل أربع هزائم.

وقال أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي "إنه دائمًا شعور جيد أن تحقق الفوز، لا سيما بالقميص الذهبي والبنفسجي.".

وتابع اللاعب الذي قاد كافالييرز الى لقب الدوري عام 2016 "أحاول فقط أن أبني أدائي كي أتمكن من التغلب عليهم من كل الجوانب، من خارج القوس، من المسافة المتوسطة وتحت السلة".

فيما أشاد مدرب ليكرز فرانك فوغل بالمستويات الرائعة التي لا زال يقدمها ابن الـ36 عامًا "إنه أمر رائع أن تراه لا يزال قادرًا على تقديم هكذا أداء. من الواضح انه أراد الفوز ضد فريقه السابق. قدم إحدى أفضل مبارياته".

وأضاف أنتوني ديفيس 17 نقطة و10 متابعات فيما سجل كل من دينيس شرودير وكنتايفيوس كالدويل-بوب 10 نقاط.

ويحتل جاره في المدينة كليبيرز المركز الثاني مع 13 انتصارًا وأربع هزائم وهو يحل على اتلانتا هوكس الثلاثاء بغياب الثنائي كواهي لينارد وبول جورج بسبب بروتوكولات فيروس كورونا المستجد وفق ما أعلن النادي.

ولم يحدد الأخير السبب الرئيسي لغيابهما بل اكتفى بالذكر انه بداعي "بروتوكولات الصحة والسلامة" فيما سيغيب بات بيفيرلي للإصابة.

وتنص بروتوكولات الدوري على وضع كل لاعب مصاب أو كان على احتكاك بشخص مصاب بكوفيد-19 في الحجر الصحي حيث تتراوح الفترة بين اربعة وعشرة ايام.

هاردن الحاسم



وفي مكان آخر، سجل جيمس هاردن 16 من نقاطه الـ20 في الربع الأخير ليقود بروكلين نتس للفوز على ميامي هيت 98-85.

وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة ايضًا و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة، ليساهم في قيادة الفريق الى الانتصار الحادي عشر هذا الموسم مقابل 6 هزائم.

كما سجل كايري ايرفينغ 16 نقطة و12 لجو هاريس و11 لدي أندري جوردان ليساهموا في الحاق الهزيمة العاشرة بميامي مقابل ستة انتصارات.

وقال هاردن الذي وصل الى بروكلين نتس مطلع الشهر بصفقة تبادل "لقد لعبت دورًا لثماني سنوات (في هيوستن) حيث كنت أسيطر وأتحكم بالكرة. الآن التجربة مختلفة لي ولكنها لا زالت جيدة".

وتابع "لا زلت ألعب كرة السلة في النهاية. إنه أمر ممتع. ما إن نجد الإيقاع ستكون الأمور أسهل بالنسبة لنا".

كما أشاد مدرب نتس الكندي ستيف ناش بأفضل لاعب في الدوري موسم 2016 "لقد كان رائعًا، بدأنا نرى لمحة عن الأمور التي يمكنه القيام بها. إنه أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في تاريخ الرياضة. إنه فعال جدًا في التلاعب في الدفاع حيث يشكل اضافة حتى ولو لم يسجل".

تريبل دابل غير كافية لدونتشيتش

ومرة أخرى، كان النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش على موعد مع "تريبل دابل" سادسة له هذا الموسم، لم تكن كافية لتجنيب فريقه دالاس مافريكس الخسارة بنتيجة 113-117 امام دنفر ناغتس في اللحظات الأخيرة.

وسجل دونتشيتش (21 عامًا) 35 نقطة، 11 متابعة و16 تمريرة حاسمة، فيما كان مايكل بورتر الذي دخل من الاحتياط وسجل 30 نقطة و8 متابعات والصربي نيكولا يوكيتش (20 نقطة، 10 متابعات) الافضل من جانب الفائز.

وبعد إقصاء الكندي جمال موراي في الربع الثالث لخطأ اعتُبر متعمدًا على تيم هاردواي، دخل بورتر عن مقعد الاحتياط وقاد فريقه للفوز بتسجيله ثماني نقاط في الثواني الأخيرة.

وعزّز ناغتس بفوزه الرابع تواليًا مركزه الخامس في المنطقة الغربية فيما يحتل دالاس المركز العاشر خلف غولدن ستايت ووريورز الذي فاز على مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة 130-108 بفضل نقاط ستيفن كوري الـ36 بينها 7 رميات ثلاثية ناجحة من 12 محاولة.

وحقق ديترويت بيستونز متذيل الشرقية فوزًا مفاجئًا على متصدر المنطقة فيلادلفيا سفتي سيكسرز بنتيجة 119-104 بفضل 28 نقطة لديلون رايت.

وأضاف جيريمي غرانت 25 نقطة ليقود بطل 2004 الى الفوز الرابع فقط هذا الموسم مقابل 13 هزيمة.

وفي أبرز النتائج الأخرى فاز بوسطن سلتيكس على شيكاغو بولز 119-103 معززا مركزه الثاني في الشرقية، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-125 وانديانا بايسرز على تورونتو رابتورز 129 -114 وأورلاندو ماجيك على تشارلوت هورنتس 117-108.