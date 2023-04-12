وحسم ليكرز المركز السابع في المنطقة الغربية، وضرب موعداً مع ممفيس غريزليز وصيف المنطقة بدءاً من يوم السبت، وذلك بعد صراع ناري على ملعب كريبتو.كوم أرينا.

وستُتاح فرصة ثانية لتمبروولفز من أجل حسم بطاقة البلاي أوف الثامنة والأخيرة من المنطقة الغربية، عندما يواجه الجمعة الفائز بين تاسع الترتيب نيو أورليانز بيليكانز وعاشره أوكلاهوما سيتي ثاندر اللذين يلتقيان الأربعاء ضمن الملحق المؤهل (بلاي إن).

قال جيمس البالغ 38 عاماً وأفضل مسجل في تاريخ الدوري الذي عاش فريقه بداية موسم متذبذبة "هذا الأهم في رياضتنا، أن تصل إلى شهر أبريل (نيسان) وتكون قادراً على اللعب في الأدوار الإقصائية. لقد خضعنا لتجارب طوال الموسم، ومنذ وقفة كل النجوم (أول ستار) نقدم كرة سلة جميلة".

وجاء الربع الأخير حماسياً، إذ قلب ليكرز تأخره بفارق عشر نقاط، بعد هندسة ليبرون رمية ثلاثية نفذها الألماني دنيس شرودر فوضع ليكرز في المقدمة 98-95 قبل 1.4 ثانية من نهاية الوقت.

وفيما كان الجمهور المحلي يستعد للاحتفال بالفوز، ارتكب النجم الآخر أنتوني ديفيس (24 نقطة) خطأ على مايك كونلي (23 نقطة) فيما كان المخضرم يحاول رمية ثلاثية يائسة من زاوية ضيقه. زرع ثلاث رميات حرة تحت ضغط رهيب فارضاً تمديد الوقت (98-98).

لكن ليكرز استجمع قواه في الشوط الإضافي الذي حسمه 10-4 مع ثلاثية للياباني روي هاتشيمورا وسلة لشرودر، فانتهي اللقاء بفوز فريق ولاية كاليفورنيا 103-98.

ولجهة مينيسوتا الذي غاب عنه لاعب ارتكازه الفرنسي رودي غوبير الموقوف للكمه أحد زملائه في الفريق، سجل لاعب الارتكاز الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 24 نقطة مع 11 متابعة، وكايل أندرسون 12 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة.



تأهل هوكس

وفي مباراة ثانية الثلاثاء ضمن ملحق "بلاي إن"، سجّل تراي يونغ 25 نقطة وقاد أتلانتا هوكس، ثامن المنطقة الشرقية إلى الفوز على مضيفه ميامي هيت السابع 116-105.

وضرب أتلانتا هوكس موعدا مع بوسطن سلتيكس، وصيف المنطقة في الموسم المنتظم ووصيف بطل الموسم الماضي، في الدور الأول من البلاي أوف.

وتناوب بدلاء أتلانتا على تسجيل 53 نقطة أحبطت جماهير ميامي التي ستحصل على فرصة ثانية للتأهل إلى البلاي أوف، عندما تلاقي الفائز بين تورونتو رابتورز (9) وشيكاغو بولز (10).

قال يونغ بعد الفوز "فرضنا عليهم اللعب الجسدي القوي. يُعرف عنهم لعبهم البدني القوي واسكات معظم الخصوم من الناحية الدفاعية".

وتابع يونغ "إذا لم تقارعهم من الناحية البدنية ستُمنى بالخسارة. أعتقد اننا نجحنا بمقارعتهم وهذا ما يتبيّن من النتيجة".

ونجح سبعة لاعبين من أتلانتا بتسجيل عشر نقاط أو أكثر، بينهم كامل اللاعبين الأربعة الاحتياطيين.

وأضاف ديجونتي موراي 18 نقطة وصديق باي 17، فيما التقط لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 21 متابعة.

بعد ربع أول قوي (36-27)، قبض أتلانتا على مكان المباراة من الناحيتين الدفاعية والهجومية. رفع الفارق إلى 24 نقطة في الربع الثاني 63-39، قبل أن ينجح كايل لاوري ورفاقه بتذليله إلى 15 نقطة عند الاستراحة (65-50).

وتابع ميامي رحلة تقليص الفارق في الشوط الثاني بسلسلة من 13 نقطة مقابل أربع، ووصل الفارق إلى خمس نقاط فقط في إحدى فترات الربع الثالث، لكن أتلانتا عرف من أين تؤكل الكتف، ورفع من مستواه في اللحظات الحاسمة.

