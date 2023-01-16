ويحتل "الملك" المركز الثاني خلف أسطورة ليكرز الآخر كريم عبد الجبار الذي يتصدر هدافي الدوري مع 38387 نقطة، ومن المتوقع أن يتجاوزه جيمس في الأسابيع المقبلة.

أحرز ليبرون 35 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، متجاوزًا حاجز الـ38 ألف في الربع الأول، وسط تصفيق من الجماهير واللاعبين.

ولكن بعد نهاية المباراة بخسارة ليكرز الثالثة تواليا والرابعة والعشرين في 43 مباراة حتى الآن، لم يكن ليبرون في مزاج التفكير بإنجازه التاريخي.

وردًا على سؤال حول ما حققه، لم يُعر اهتمامًا وعلّق على خيبة فريقه "إنه أمر محبط أن نصل الى هذه المواقف ولا نحقق الفوز. حرمناهم من فرصة أخيرة وحصلنا على فرصة أخيرة للفوز ولكن لم نحقق ذلك"، بعد أن أخفق راسل وستبروك في محاولة مع نهاية المباراة لليكرز صاحب 20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، في محاولة مع نهاية المباراة لليكرز.

وبرز الكاميروني جويل إمبيد في صفوف سيكسرز بتسجيله 35 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف جيمس هاردن "دابل دابل" بدوره بتسجيله 24 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة وكان قريبا من "تريبل دابل" بتحقيقه سبع متابعات.

وفي شيكاغو، قاد المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش فريقه بولز إلى الفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 132-118، بتسجيله 43 نقطة مع 13 متابعة.

وحقق فوتشيفيتش الـ"دابل دابل" التاسعة تواليًا بعد أن استلم المهام في غياب النجم المصاب ديمار ديروزان ليساعد بولز على وضع حد لسلسلة من ثلاث هزائم تواليًا.

وقدم بولز أداء جماعيًا مميزًا، إذ وصل ستة لاعبين على الأقل الى حاجز الـ10 نقاط، بينهم زاك لافين الذي سجل 27 نقطة، 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وقال فوتشيفيتش بعد أن نجح بـ18 محاولة من أصل 31 في المباراة، بما فيها خمس ثلاثيات "قمت بانطلاقة قوية باكرًا. من الصعب شرح ذلك. يعتريك هذا الشعور في داخلك أنك ستقدم مباراة كبيرة وتدخل وتلعب فحسب. مرّرنا الكرة جيدًا، ولعبنا بشراسة هجوميًا وتمكنت من إيجاد الأماكن التي أريد".

وتغلب دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، على ضيفه أورلاندو ماجيك 119-116 بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل ثلاثية حاسمة قبل 1.2 ثانية من النهاية.

وأحرز يوكيتش الـ"تريبل دابل" الثانية عشرة هذا الموسم مع 17 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

وسجل جوليوس راندل 42 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم ليقود نيويورك نيكس للفوز الثالث تواليًا وجاء على حساب ديترويت بيستونز 117-104.

وأحرز داميان ليلارد 40 نقطة ليساهم في فوز بورتلاند ترايل بلايزرز على دالاس مافريكس 140-123 بغياب نجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش.