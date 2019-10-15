واعتبر جيمس أن موري "ليس مطلعاً كفاية" أو "زُود بالمعلومات الخاطئة".

وقال جيمس في لقاء صحافي قبل المباراة التجريبية لفريقه ضد غولدن ستايت ووريرز "لا أريد الدخول في جدال لفظي مع داريل موري. لكني أعتقد بأنه لم يكن مطلعاً كفاية على الوضع الحالي (في هونغ كونغ) أو انه زُود بالمعلومات الخاطئة".

وأضاف "لحق الأذى بالكثير من الناس ليس فقط من الناحية المادية بل أيضاً جسدياً وروحياً. وبالتالي يجب أن ننتبه عندما نغرد، عندما نتكلم وما نقوم به. نعم، لدينا حرية التعبير لكن هذا الأمر قد يؤدي أيضاً إلى أشياء سلبية جداً".

وجيمس الذي لا يتردد في انتقاد مشاكل العدالة الاجتماعية في بلاده لكن أيضاً التعدي على حقوق الإنسان وبطش رجال الشرطة، لقي انتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المتعلقة بموري.

في المقابل، حيت الصين "هذا النجم الأميركي صاحب الأفكار الحرة والمسؤولة" بحسب موقع ويبو.

بيد ان ليبرون وبعد دقائق قليلة على تصريحاته سارع الى توضيح الامور بقوله "لا أعتقد بأننا أخذنا بعين الاعتبار العواقب. أنا لا أتحدث عن المضمون، الآخرون يستطيعون مناقشته".

وأضاف "عشنا أنا وفريقي أسبوعاً صعباً. أعتقد بأنه يتعين على الناس أن يفهموا عواقب تغريدة ما على الآخرين. وأعتقد بأن أحداً لم يفكر بالأمر ولم يعترض. كان بإمكانه الانتظار أسبوعاً قبل أن يطلقها".

وكان جيمس في صفوف لوس اأنجليس ليكرز في الصين في نهاية الأسبوع الماضي لخوض مباراتين استعراضيتين ضد بروكلين نتس في خضم الأزمة التي نشأت إثر تغريدة موري الذي أعلن دعمه للمتظاهرين في هونغ كونغ خلال الجولة الترويجية لروكتس وكتب موري عبر "تويتر" "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وأضاف ليبرون الذي يملك عقداً لمدى الحياة مع شركة نايكي الأميركية للمستلزمات الرياضية ويقوم بالسفر إلى الصين مرات عدة من أجل الترويج لهذه الشركة "عندما لا نفكر بالآخرين، نفكر فقط بأنفسنا، قد يؤدي الأمر إلى أشياء سلبية".

وأثارت تغريدة موري انتقادات واسعة في الصين حيث يحظى روكتس بشعبية، لاسيما وأنه سبق له أن ضم في صفوفه النجم المحلي ياو مينغ. وأدى ما أدلى به موري، إلى خسارة روكتس عقودا للرعاية في الصين وإعلان وسائل عدة التوقف عن بث مبارياته.