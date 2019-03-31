وأصدر ليكرز بياناً أكد فيه أنه اتخذ القرار بعد مشاورات مع الفريق الطبي لمنح الملك جيمس الراحة الكافية للشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال الموسم.

وأضاف النادي في بيانه أن هذا القرار يصب في مصلحة مستقبل ليبرون مع ليكرز خاصة أن الفريق فقد فرصة التأهل للمراحل الإقصائية (بلاي أوف)، لكن جيمس سيرافق بقية اللاعبين في المباريات المتبقية لنهاية الموسم من أجل تقديم الدعم المعنوي.

وسيغيب النجم الخارق ليبرون جيمس عن بلاي أوف للمرة الأولى منذ عام 2005، بعد فقدان فريقه الأمل بالتأهل للمرة السادسة توالياً، يكون ليكرز قد صنع أسوأ سلسلة في تاريخه.