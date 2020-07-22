ليبرون جيمس واثق من استكمال الموسم الحالي July 22, 2020 13:55 1:28 دقيقة أعرب ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز عن ثقته في إكمال الموسم الحالي لدوري كرة السلّة الأميركي مضيفا أنّ كل موسم له تحدياته الخاصّة لكنّ الموسم الحالي مختلف تماما نظرا للوضع الذي يعيشه العالم حاليا جراء جائحة كورونا. تقارير إخبارية ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة 1:28 دقيقة ليبرون جيمس واثق من استكمال الموسم الحالي 0:44 دقيقة مويز لن يستبق الأحداث ! 0:37 دقيقة سولشار يؤكد ضرورة التركيز على مواجهة ويست هام 1:44 دقيقة جيرو يؤكد أحقية تشيلسي ببلوغ نهائي كأس الاتّحاد 0:37 دقيقة أزمة جديدة في الكرة العراقية 0:39 دقيقة تشيفرين لا يعتقد عودة سريعة للجماهير إلى الملاعب