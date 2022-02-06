وسجل جيمس الذي غاب عن الملاعب بسبب تورم في ركبته اليسرى، 29 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليحقق ليكرز أكبر عودة له هذا الموسم بعدما وصل تأخره الى 21 نقطة في الشوط الأول و15 عند الاستراحة.

قال ليبرون "من الرائع أن أكون على أرض الملعب مع زملائي وأساعدهم هجوميًا ودفاعيًا وأقدم كل ما لدي...كان انتصارًا جيدًا لنا".

وكان ليكرز مُني بغياب ليبرون بأربع هزائم مقابل انتصار واحد.

تقدم ليكرز للمرة الاولى في المباراة في وقت متأخر من الربع الثالث ودخل الى الرابع متقدمًا 87-84. وسع الفارق الى تسع نقاط، إلا أن ثلاثية من آر جاي باريت قبل 8.1 ثانية من النهاية عادلت الارقام 111-111 فيما أخفق ليبرون من خلف القوس في الثانية الاخيرة ليلجأ الفريقان الى التمديد.

سيطر ليكرز على الوقت الاضافي وافتتحه جيمس بسلة ساحقة رائعة بعد افتكاك زميله تالين هورتون-تاكر للكرة من الخصم. واكتفى نيكس بأربع نقاط في التمديد سجلها جوليوس راندل.

وكان باريت أفضل مسجل في نيكس مع 36 نقطة، هي الأعلى في مسيرته.

وتراجع نيكس إلى المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية فيما يحتل ليكرز التاسع في الغربية، أحد المراكز المؤهلة الى مباريات الملحق، آملا في خطف مركز يؤهله مباشرة الى الأدوار الإقصائية.

صنز يشرق مجددًا ومورانت يتألق



في مباراة أخرى، عادت شمس فينيكس صنز، متصدر الدوري، لتشرق بفوزه 95-80 على واشنطن ويزاردز بعد خسارة أمام أتلانتا هوكس الخميس أنهت سلسلة من 11 انتصارًا تواليًا.

سجل دي أندري أيتون من باهاماس 20 نقطة وأضاف 16 متابعة، فيما أحرز كريس بول 14 نقطة وتسع تمريرات حاسمة من جانب صنز الذي حصد انتصاره الـ42 هذا الموسم مقابل 10 هزائم.

تقدم فينيكس بفارق 27 نقطة عند الاستراحة بعد أن سمح لويزاردز بتسجيل 11 نقطة فقط في الربع الثاني و32 في الشوط الاول.

وكان جا مورانت المتألق هذا الموسم، النجم خلال فوز ممفيس غريزليز الكبير 135-115 على مضيفه أورلاندو ماجيك.

سجل ابن الـ22 عامًا 22 نقطة في الشوط الاول قبل أن ينهي اللقاء مع 33 نقطة ليقود فريقه الى الفوز الخامس في آخر ست مباريات.

أحرز جارين جاكسون جونيور 21 نقطة وأضاف النيوزيلندي ستيفن آدمز 12 مع 11 متابعة لممفيس الذي تعملق تحت السلة في الامسية مع 68 نقطة مقابل 34 لأورلاندو.

كما أحرز موانت 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات، وكانت إحدى لقطاته العدة الجميلة في المباراة عندما مرر كرة من خلف ظهره الى زيير وليامس في الربع الثالث ومنه الاخير الى دي أنتوني ميلتون الذي سجل سلة ساحقة رفعت الفارق الى 31 نقطة لصالح ممفيس.

وحقق ميامي هيت بدوره انتصارًا كبيرًا على مضيفه تشارلوت هورنتس بنتيجة 104-86 بقياد جيمي باتلر الذي أحرز 27 نقطة ولاعب الارتكاز بام أديبايو (20 نقطة و12 متابعة).

أضاف أديبايو ثلاث تمريرات حاسمة، وخطف الكرة في ثلاث مناسبات وتصدى لكرتين في مباراة سجل خلالها ميامي 35 نقطة في الربع الثالث مقابل ثماني فقط للخصم، ليعود وصيف المنطقة الشرقية من تأخر 51-46 عند الاستراحة محققًا فوزه الثاني تواليًا.

