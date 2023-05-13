وبرز أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس بتوقيعه على 30 نقطة لمصلحة الفائز الذي ضرب موعداً في نهائي الغربية مع دنفر ناغتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم والذي كان قد تأهل مع عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش على حساب فينيكس صنز 4-2.

وبلغ ميامي نهائي الشرقية بعد صراع مرير مع نيويورك نيكس، إذ حسم مباراته السادسة على أرضه 96-92 منهياً السلسلة 4-2، تحت أنظار الممثل جاك نيكولسون، مغني الراب الدكتور دري وإيلون ماسك.



في لوس أنجليس، سيطر ليكرز على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، فأضاف ليبرون 9 متابعات و9 تمريرات حاسمة، ليحسم السلسلة من المحاولة الثانية.

أضاف للفائز أنتوني ديفيس 17 نقطة و20 متابعة ودانجيلو راسل 19 نقطة وأوستن ريفز 23 نقطة بينها ثلاثية خارقة من قبل خط منتصف الملعب عندما كان الشوط الأول يلفظ آخر أنفاسه، مانحاً الفريق الذهبي التقدّم 56-46.

وسجّل كوري 32 نقطة لكنه نجح في 4 محاولات فقط من 14 من وراء القوس. كما لم ينجح النجم المخضرم الآخر كلاي تومسون سوى بتسجيل ثلاثيتين من 12 محاولة.

في ميامي، لم تكن الأمور بهذا الوضوح، لكن 24 نقطة لنجم الفريق جيمي باتلر و23 للاعب الارتكاز بام أديبايو وضعت هيت على السكة الصحيحة لبلوغ نهائي الشرقية.

وفرمل هيت أداء رائعاً جديداً من نجم نيكس جايلن برانسون صاحب 41 نقطة، لكن الأخير خسر كرة هامة قبل 16.4 ثانية من نهاية الوقت منحت هيت التقدم بفارق نقطتين.

وجاءت اللحظات الأخيرة عصيبة على هيت، بعد حصول برانسون على خطأ فاضح، فسجل رميتين حرتين ثم أضاف فنسنت سلة مقلصاً الفارق إلى نقطتين، قبل أن يخسر برانسون الكرة الأخيرة.



